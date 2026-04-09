Bivša vojvotkinja od Jorka, Sara Ferguson, nikada se neće vratiti u SAD zbog straha da će biti primorana da svedoči o ozloglašenom Džefriju Epstajnu i suočiti se s njegovim žrtvama.

Bivša supruga nekadašnjeg princa Endrua potpuno je nestala iz javnosti nakon što su javno objavljeni Epstajnovi dosijei koji otkrivaju njenu povezanost s osuđenim seksualnim prestupnikom. U dokumentima je otkriveno da ju je Džefri navodno finansijski izdržavao više od deceniju i po. Objavljene su i mnoge poruke, među njima i jedna u kojoj je Ferguson Epstajnu napisala: "Samo se oženi mnome", a koju je poslala godinu dana nakon što je on osuđen zbog traženja seksa od maloletne osobe.

Sada je, kako kažu izvori, sve više zabrinuta oko povratka u SAD, gde je često boravila nakon razvoda od Endrua 1996. godine, kako piše Daily Mail. U Sjedinjenim Američkim Državama promovisala je svoje poslovne poduhvate, posebno knjige i lajfstajl projekte, a redovno se pojavljivala na tamošnjim televizijskim mrežama i učestvovala u humanitarnom radu.

Američki zastupnik Suhas Subramanjam je pre dve nedelje poslao poruku Ferguson, podstičući je da svedoči pred Kongresom o Epstajnu i otkrije bilo kakve informacije o njegovoj kriminalnoj prošlosti. U pismu u kom je "s poštovanjem" tražio njenu saradnju, zamolio ju je da pruži dokaze koji bi mogli da pomognu u tekućoj istrazi o Epstajnovim operacijama trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Međutim, Ferguson nije obavezna da se pojavi pred Kongresom, niti da odgovori na njegov zahtev, s obzirom na to da nije državljanka SAD.

Njegovo pismo, čini se, veoma je zabrinulo Saru, koja je svom uskom krugu poznanika otkrila da ne planira da se vraća u SAD.

"Sara je jasno dala do znanja svima oko sebe da više ne planira da kroči u SAD. Veoma je zabrinuta zbog reakcije s kojom bi mogla da se suoči, bilo od strane Epstajnovih žrtava ili zbog ispitivanja od strane Kongresa. Smatra da bi to bilo nepodnošljivo i ne želi da bude stavljena u poziciju pod zakletvom u kojoj bi je pitali ne samo o Epstajnu, nego i o Endruu", rekao je izvor, koji je naglasio kako je ovo bila "teška odluka" za Saru, koja je nekad bila "duboko ukorenjena" u SAD.

Ferguson je poslednji put u javnosti viđena 12. decembra, na krštenju svoje unuke Atene Mapeli Moci. Međutim, nakon niza skandala povezanih s Epstajnom, povukla se iz javnosti, dok se njen bivši suprug Endru suočio s hapšenjem.

Bivši princ uhapšen je u februaru zbog sumnje na zloupotrebu javne dužnosti, pod optužbama da je slao poverljive vladine dokumente Epstajnu dok je radio kao trgovinski izaslanik između 2001. i 2011. godine. Endru je proveo 11 sati u pritvoru pre nego što je pušten.

Sara i Endru nedavno su izbačeni iz kraljevske rezidencije Royal Lodge, nakon čega je Ferguson navodno počela da boravi u domovima svojih prijatelja. Navodno je neko vreme provela u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a ranije ove godine odsela je u poznatoj klinici za oporavak u Cirihu.

