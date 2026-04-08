Glumice iz kultne serije „Čarlijevi anđeli“ ponovo su se okupile povodom velike godišnjice – 50 godina od početka emitovanja. Njihov zajednički nastup izazvao je veliku pažnju javnosti i nostalgiju među fanovima širom sveta.

Crveni tepih u Los Anđelesu u ime legendarnih anđela

Kejt Džekson,Džeklin Smit i Šeril Lad zajedno su prošetale crvenim tepihom na događaju „PejliFest“, koji je održan 6. aprila u čuvenom Dolbi teatru u Los Anđelesu.

Kejt Džekson i Žaklin Smit bile su deo originalne glumačke ekipe serije, dok se Šeril Lad pridružila u drugoj sezoni, nakon što je pokojna Fara Foset napustila seriju.

Pogledajte u galeriji fotografije iz serije:

Čarlijevi anđeli je američka televizijska serija koja se prikazivala od 22. septembra 1976. do 24. jun 1981. godine

Kejt Džekson o svom povlačenju iz javnosti

Tokom razgovora na crvenom tepihu, Kejt Džekson je govorila o razlozima zbog kojih se povukla iz Holivuda pre oko dve decenije. Kako je istakla, jedan od ključnih problema bio je potpuni gubitak privatnosti.

„Potpuno smo izgubili svoju privatnost. Svaki njen delić. A onda su tabloidi stvari učinili još gorim“, rekla je za časopis „Pipl“.

Kritika društvenih mreža: „Ne razumem potrebu da se sve deli“

Glumica je takođe naglasila da joj savremeni način komunikacije putem društvenih mreža nije blizak.

Pogledajte u galeriji kako izgledaju sad:

Glumice iz serije Čarlijevi anđeli zajedno posle više decenija

„Ne razumem društvene mreže, zaista. Sve što želim je malo privatnosti. Ne mogu da razumem zašto ljudi imaju potrebu da se slikaju i da u svakom trenutku obaveštavaju svet gde su i šta rade“, rekla je Džekson.

Emotivan ponovni susret posle mnogo godina

Govoreći o ponovnom susretu, Kejt nije krila svoje uzbuđenje, ali i malu dozu nervoze.

„Prošlo je mnogo vremena. Dobar je osećaj ponovo biti zajedno. Iskreno, bila sam malo nervozna jer dugo nisam bila deo ovih događaja. Ranije nam je bilo potpuno prirodno i lako, ali sada je prošlo mnogo vremena“, priznala je.

