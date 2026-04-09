Glumačka legendaDejvid Haselhofovih dana je snimljen tokom šetnje prirodom u Kaliforniji, a mnoge je zabrinuo njegov krhki izgled i činjenica da se oslanja na planinarske štapove i pomoć supruge Hejli Roberts.

Iako se oporavlja od operacija kolena i kuka, ovi prizori su podsetili na dug i buran život jedne od najvećih televizijskih zvezda osamdesetih i devedesetih godina. Rođen je 17. jula 1952. u Baltimoru, u porodici nemačkog porekla, a odrastao je u različitim američkim državama zbog očevog posla. Već kao dete pokazivao je interesovanje za glumu, pevanje i pozorište, pa je studirao glumu na prestižnoj školi Kalifornijski institut umetnosti, gde je brusio talenat koji će ga ubrzo lansirati među zvezde.

Od sapunica do viteza na drumu

Karijeru je započeo u sapunicama, a prvu veću ulogu ostvario je u seriji "Mladi i nemirni", gde je stekao prepoznatljivost. No, pravi proboj dogodio se osamdesetih sa kultnom serijom "Vitez tame", u kojoj je tumačio Majkla Najta. Serija je postala globalni hit, a Haselhof jedno od najpoznatijih televizijskih lica tog vremena.

Paralelno sa glumom, Haselhof je gradio i muzičku karijeru – posebno uspešnu u Evropi. Njegova pesma "Looking for Freedom" postala je simbol vremena, a njegov nastup na Berlinskom zidu 1989. godine dodatno ga je učinio ikonom. Iako u Sjedinjenim Američkim Državama nije imao isti muzički uspeh, u Nemačkoj i drugim evropskim zemljama bio je prava pop zvezda.

Čuvari plaže i producentski uspeh

Najveći uspeh stigao je sa serijom "Čuvari plaže", koja je postala jedna od najgledanijih serija u istoriji televizije. Zanimljivo je da je Haselhof bio i producent serije, te je zaslužan za njen opstanak nakon što je prvobitno bila otkazana. Upravo zahvaljujući njegovoj upornosti, "Čuvari plaže" su postali globalni fenomen. Uloga Miča Bjukenona učinila ga je simbolom jedne ere, ali je i trajno obeležila njegovu karijeru.

Seriju je napustio krajem devedesetih, nakon čega se pojavljivao u raznim filmovima, serijama i rijaliti emisijama. Iako nijedan projekat nije dosegao popularnost „Čuvara plaže“, ostao je prisutan u javnosti, često i kroz kratke („kameo“) uloge i humoristične nastupe.

Privatne borbe i teški trenuci

Njegov privatni život bio je jednako turbulentan kao i karijera. Bio je u braku sa glumicom Pamelom Bah, sa kojom ima dve ćerke, ali njihov odnos se završio razvodom 2006. godine. Godinama se borio sa zavisnošću od alkohola, što je postalo javno nakon što je 2007. procurio snimak na kojem je bio u alkoholisanom stanju. Taj trenutak je označio prekretnicu, nakon koje je više puta pokušavao rehabilitaciju.

Njegov život dodatno je obeležila i tragedija – smrt bivše supruge Pamele Bah 2025. godine. Poslednjih godina suočava se i sa zdravstvenim problemima, uključujući operacije kolena i kuka, zbog kojih se povukao iz intenzivnog rada. Nedavno je viđen i u invalidskim kolicima, što je dodatno zabrinulo javnost. Ipak, prema rečima njegovih predstavnika, oporavak ide u dobrom smeru.

Danas Dejvid Haselhof živi mirnijim životom, daleko od nekadašnjeg glamura i intenziteta karijere. Povremeno se pojavljuje u javnosti, učestvuje u projektima i neguje status kultne figure pop kulture. Od zvezde koja je obeležila televiziju i muziku do čoveka koji se bori sa zdravljem i godinama - Haselhofova priča je podsetnik koliko slava može biti prolazna, ali i koliko snažan trag može ostaviti.

