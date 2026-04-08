Dugo očekivana treća sezona serije Euforija stigla je nadomak publike, a veliko okupljanje glumačke ekipe na premijeri u Los Anđelesu dodatno je podiglo uzbuđenje među fanovima. Na crvenom tepihu 7. aprila ponovo su se zajedno pojavili Zendeja, Sidni Svini, Džejkob Elordi i ostale zvezde serije, pretvorivši veče u spoj glamura, nostalgije i modne ekstravagancije

Treća sezona ujedno je predstavljena kao završno poglavlje serije, a emitovanje počinje 12. aprila na HBO Maxu, dok je posebno festivalsko prikazivanje zakazano i na Koačeli.

Zendeja u svedenom, ali upečatljivom izdanju

Zendeja, koja u seriji tumači Ru Benet, pojavila se u elegantnoj haljini sa otvorenim leđima i dubokim izrezom, potvrdivši još jednom status modne ikone. Uz sveden nakit i pažljivo odabrane detalje, glumica je ostavila snažan utisak i bila jedna od najzapaženijih zvezda večeri.

Sidni Svini privukla poglede u belom

Sidni Svini, koju publika u seriji gleda kao Kasi Hauard, odlučila se za upečatljivu belu toaletu sa dramatičnim plaštom i efektnim detaljima. Njeno izdanje mnogi su opisali kao jedno od najglamuroznijih na događaju, a modni komentatori posebno su izdvojili spoj starog holivudskog šarma i savremenog stila.

Džejkob Elordi ostao veran klasičnoj eleganciji

Džejkob Elordi, koji igra Nejta Džejkobsa, na crvenom tepihu se pojavio u potpuno crnom izdanju. Odlučio se za klasično odelo i tamne naočare, čime je zadržao prepoznatljiv, sveden stil koji je odmah privukao pažnju fotografa.

I ostale zvezde serije blistale na crvenom tepihu

Aleksa Demi, Mod Apatou i Hanter Šafer takođe su bile među najupečatljivijim zvanicama večeri. Aleksa Demi se pojavila u efektnoj haljini sa jakim vizuelnim kontrastima, Mod Apatou odabrala je elegantnu crnu toaletu, dok je Hanter Šafer zablistala u svetlucavoj zlatnoj haljini koja je dodatno naglasila glamur premijere.

