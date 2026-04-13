Britanska voditeljka Alison Hamond, poznata po emisiji This Morning, otkrila je kako je uspela da smrša skoro 70 kilograma. Televizijska zvezda je ranije imala blizu 180 kilograma, a nakon upozorenja o predijabetesu odlučila je da promeni svoje navike i posveti se zdravijem načinu života.

Transformaciju je započela pre pet godina. Angažovala je ličnog trenera kako bi se vratila u formu, a počela je da praktikuje i strožu dijetu. Voditeljka je uvela pilates i boks u svoju rutinu.

"Imam ličnog trenera već pet godina, čak i kada sam bila najteža. Ali imala sam detinjast mentalitet kada je u pitanju bila hrana, posebno bombone - sada ih pojedem samo nekoliko dnevno. Ne postajemo mlađi, zar ne? U nekom trenutku shvatite da morate da brinete o sebi", poručila je ona, prenosi Daily Mail.

Strah od dijabetesa kao glavni pokretač

Hamondova je unela promene u svoj svakodnevni život nakon što je otkrila da joj preti dijabetes, odnosno kada joj je nivo šećera u krvi bio viši od normalnog, ali ne dovoljno visok za dijagnozu dijabetesa. Prethodno je za časopis Women's Health otkrila da je njena majka bolovala od ove bolesti, zbog čega je bila izrazito zabrinuta.

"Moja majka je imala dijabetes tipa 2 i bila je zabrinuta za mene, tako da je saznanje o predijabetesu bilo zastrašujuće. Pomislila sam: "Moram da budem odrasla osoba po tom pitanju." Slatkiši moraju da prestanu, kao i masna hrana", ispričala je ona.

Pilates i umerenost umesto rigoroznih odricanja

Dodala je da je krenula na pilates kako bi održavala formu i jer je bila "ukočena kao daska". Posebno je pohvalila "reformer pilates" jer joj je istezanje prijalo i činilo da se oseća neverovatno. Hamondova trenira kada stigne, a ako je prezauzeta poslom, trudi se da barem ode u šetnju. Što se tiče ishrane, istakla je da se fokusirala na umerenost.

"Ništa sebi ne uskraćujem, jedem sve, ali umereno", naglasila je voditeljka.

Odbijanje popularnih lekova za mršavljenje

Na svom putu ka gubitku kilograma, Alison se nije pridružila trendu korišćenja lekova za mršavljenje koji su popularni među slavnim ličnostima. Priznala je da ih nije koristila jer su je uplašile priče o njima.

"Za ljude kojima su ti lekovi potrebni, oni su dobra stvar. Ali čim čujem bilo kakvu strašnu priču, odmah se preplašim. Zato nisam htela da ih koristim, što ne znači da ne bih u budućnosti, a sigurno ne bih omalovažavala nikoga ko ih je koristio", zaključila je Hamondova.

