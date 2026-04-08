Pamela Anderson pojavila se u elegantnom izdanju koje je ležernije od onih kakve ume da odabere za crveni tepih, iako njen stil poslednjih godina naginje ka opuštenijim izdanjima, što se uklapa i sa "bez šminke" imidžom.

Sinoć je bila našminkana, ali krajnje diskretno. Nosila je retro haljinu u pastelnim ljubičastim i srebrnim tonovima. Stajling je inspirisan stilom Majamija iz osamdesetih godina. Ponela je i roze torbicu, dok su srebrne sandale dodatno doprinele eleganciji.

Pamela Anderson uručila je nagradu dizajnerki Tori Burč, koju je pohvalila kao vizionarku i hrabru zaštitnicu žena.

Svetski poznata influenserka iz Srbije Tamara Kalinić napravila je pun pogodak odabirom bež rolka-haljine, pripijene uz telo i ukrašene glamuroznom mašnom. Izdanje odiše ženstvenošću i seksepilom, bez ijednog provokaitvnijeg detalja.

Ovo je haljina koju definitivno primetiti i dobro zapamtite. Dopada nam se što je nosila glomaznije sandale pastelnog kolorita, ali u drugačijoj boji od one koja krasi odeću. Minimalistički, a dovoljno upadljiv nakit odigrao je svoju ulogu, i šminka i frizura su bile odlično uklopljene.

Još jednom je pokazala da uvek zna da odabere najefektniju torbu, pa je i ovaj put ponela besprekoran asesoar. Žene iz Srbije baš imaju stila, a primer Tamare Kalinić je jedan od najboljih i najpoznatijih. Na sinoćnjoj ceremoniji bila je i Nina Seničar, poznata Novosađanka, koja je takođe zadivila modnim izdanjem.

Na dodeli nagrada u Los Anđelesu bila je i glumica i rediteljka Olivija Vajld koja se pojavila izazovnije stilizovana i kombinacije poput ove definitivno spadaju u red njenih omiljenih.

Glumica i model Džulija Foks nastavlja sa svojim ekscentričnim stilom. Pomenute zvanice gala događaja predstavile su četiri različita modna pravca.

