Kendra Vilkinson, bivša Plejboj zečica, progovorila je o životu u čuvenoj vili i otkrila jednu posebno "odvratnu" naviku Hjua Hefnera, koja je vezana za pseći izmet, piše Unilad. Vilkinson, koja je s Hefnerom započela vezu kao 19-godišnjakinja nakon što ga je upoznala na proslavi njegovog 78. rođendana, bila je jedna od tri devojke koje su učestvovale u rijaliti seriji "Girls Next Door".

Stvarnost života u Plejboj vili

Vilkinson je otkrila da je, uprkos glamuroznoj slici u javnosti, postojala i druga, manje privlačna strana života u vili koja je postala sinonim za Hefnerov hedonistički stil. Jedan od najpoznatijih delova imanja bila je "Grotto", skrivena veštačka pećina s bazenom, za koju je Vilkinson australijskim radijskim voditeljima Kajlu i Džekiju O rekla da je bila "odvratna".

"Nisam volela da idem tamo. Uvek je bilo tako užasno", izjavila je. Što se tiče same vile, dodala je kako je u stvarnosti bila "vrlo zapuštena i ne tako sjajna kao što su svi mislili, bila je prilično gadna".

Hefnerova navika s psećim izmetom

Posebno mučan detalj koji je podelila odnosio se na Hefnerovu naviku čišćenja za psima. "Psećeg izmeta bilo je svuda, a Hef bi samo odšetao i pokupio ga golim rukama", otkrila je Vilkinson.

Uprkos tome što je otvoreno govorila o neuglednim aspektima života u vili, Vilkinson je naglasila da joj se tamo "ništa loše" nije dogodilo. "Priznajem, bila sam samo divlja, mlada, glupa plavuša", rekla je. "Nikada mi se ništa loše nije dogodilo."

Iskustvo Holi Medison

Vilkinson nije jedina bivša Plejbojeva zečica koja je progovorila o manje glamuroznim detaljima suživota s Hefnerom. Holi Medison, koja je bila jedna od Hefnerovih devojaka od 2001. do 2008. i u jednom trenutku njegova "devojka broj jedan", takođe je podelila svoja iskustva.

Medison je u podkastu "In Your Dreams" otkrila da je postojala jedna seksualna praksa koju je mrzela - grupni seks s Hefnerom i drugim devojkama. "Kad smo bili samo on i ja, bilo je mnogo normalnije nego što mislite. Potpuno je drugačija priča kad smo sami u odnosu na situacije s drugima u sobi", ispričala je. "Svi ostali u sobi, ne. To je bilo odvratno. Mrzela sam to i vrlo sam jasno dala do znanja da mi se gadi."

