Žena poznata kao „Kraljica ketamina“, koja je dostavila fatalnu dozu droge od koje je preminuo glumac Metju Peri, osuđena je na 15 godina zatvora.

Džasvin Sanga je prvobitno negirala optužbe, ali je pristala da promeni iskaz u potpisanoj izjavi prošle godine, samo nekoliko nedelja pre nego što je trebalo da joj počne suđenje. U izjavi o uticaju na žrtvu, podnetoj uoči ročišta za izricanje presude, Perijeva maćeha Debi opisala je Sangu kao „bezdušnu“ i pozvala sudiju da joj izrekne maksimalnu zatvorsku kaznu. Zvezda serije Prijatelji (Friends) preminuo je u oktobru 2023. godine u 54. godini. Godinama se borio sa zavisnošću, ali je godinu dana pre smrti, tokom perioda apstinencije, objavio memoare.

On je koristio ketamin preko svog redovnog lekara kao legalan, ali nezvaničan tretman za depresiju, ali je u nedeljama pre smrti počeo da traži veće količine ove droge na ilegalan način.

Pet osoba, uključujući lekare i glumčevog ličnog asistenta, izjasnilo se krivim po različitim optužbama u vezi sa njegovom smrću. Sanga je treća osoba kojoj je izrečena presuda.

U decembru prošle godine, Salvador Plasensija, lekar, osuđen je na dve i po godine zatvora zbog ilegalnog snabdevanja Perija ketaminom u nedeljama pre njegove smrti. Još jedan lekar, Mark Čavez, osuđen je na osam meseci kućnog pritvora nakon što je priznao da je prodavao ketamin Plasensiji. Sanga je u septembru priznala krivicu po različitim tačkama optužnice, uključujući distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom.

Takođe je priznala da je prodavala drogu drugom muškarcu, Kodiju Mekloriju (33), koji nije bio povezan sa Perijem, pre njegove smrti usled predoziranja 2019. godine.