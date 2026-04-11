U Divači, mestu u kojem danas živi oko 1700 stanovnika, pre više od 100 godina rođena je Slovenka koja je osvojila Jugoslaviju, bila na pragu Holivuda, a zatim se odrekla svetske slave zbog ljubavi. Glumica za kojom je uzdisalo pola Evrope zaljubila se u Srbina i zbog njega prešla u pravoslavlje.

Ita Rina, jedna od najlepših i najtalentovanijih glumica međuratnog perioda, bila je prava zvezda evropskog filma koja je na vrhuncu karijere odbila Holivud kako bi sledila ljubav i osnovala porodicu. Njena životna priča puna je dramatičnih obrta, uspona i padova, koji mogu da posluže kao scenario za film – počev od takmičenja na Izboru za mis Ljubljane, preko briljantne evropske glumačke karijere, udaje za Srbina i prelaska u pravoslavlje.

Ita Rina Foto: Gem-Film / AFP / Profimedia

Od titule Mis Slovenije do bega u Nemačku

Rođena je kao Italina Lida Ida Kravanja 1907. godine. Tokom Prvog svetskog rata, sa ocem Jožefom i majkom Marijom preselila se u Ljubljanu, gde je pohađala gimnaziju i kasnije radila u banci. Iako nije bila najbolja učenica, još kao tinejdžerka sanjala je o pozorišnim daskama i filmskim kamerama. Godine 1926. prijatelji su je prijavili na takmičenje za mis Ljubljane, gde je pobedila i kasnije osvojila i titulu mis Slovenije. Iako se plasirala u finale za mis Jugoslavije u Zagrebu, na želju svoje stroge majke nije učestvovala, jer je majka smatrala da bi trebalo da se posveti školi i braku.

Ali njena izuzetna lepota nije ostala neprimećena. Uprkos majčinom protivljenju, njene fotografije su stigle do berlinskih filmskih producenata, koji su joj ponudili priliku za probno snimanje. Ubrzo nakon toga, ne obavestivši porodicu, pobegla je u Nemačku, gde je potpisala trogodišnji ugovor sa produkcijskom kućom Ostermayer.

Njen prvi filmski angažman bila je manja uloga u filmu "Šta deca kriju od roditelja", što je bilo ironično simbolično, jer je i sama krila svoj put u filmski svet od porodice. Umetničko ime Ita Rina dali su joj producenti, verujući da će zvučati egzotično na međunarodnom tržištu. Proboj je doživela ulogom u kontroverznom filmu "Erotikon" (1929), koji je postavio nove granice filmske smelosti tog vremena. Nakon premijere u Parizu, obožavaoci su je bukvalno izneli iz sale na rukama, što je njeno ime lansiralo među najveće evropske filmske zvezde.

Njena najpoznatija uloga došla je godinu dana kasnije, kada je igrala u češkom klasiku "Tonka Šibenice", gde je tumačila prostitutku koja ispunjava poslednju želju osuđenika na smrt. Ova uloga je učvrstila njen status jedne od najboljih glumica svog vremena.

Odrekla se Holivuda zbog ljubavi prema Srbinu

Iako je bila na vrhuncu karijere i na putu za Holivud, njen život je iznenada krenuo u potpuno drugom pravcu kada je upoznala inženjera Miodraga Đorđevića iz Beograda. Zaljubili su se na prvi pogled, što je dovelo do njihove brze svadbe. Da bi sledila ljubav, odrekla se ponuda iz Holivuda i promenila ime u Tamara Đorđević. Promenila je i veru, postala je pravoslavka. Iako je zbog toga žrtvovala svoju karijeru, nikada nije zažalila. Sa mužem je živela miran porodični život, povremeno snimala u Jugoslaviji, ali se uglavnom posvetila porodici.

Tokom Drugog svetskog rata porodica se preselila u Vrnjačku Banju; nekada slavna glumica brinula je o mužu, sinu i ćerki. Da bi prehranila porodicu, prodavala je dragocenosti i nosila teške džakove sa žitom, što je bio veliki kontrast njenom nekadašnjem životu filmske dive. Njenog muža, koji je zbog političke izjave završio u zatvoru, iz zatočeništva je izbavio nobelovac Ivo Andrić, tada jugoslovenski ambasador u Berlinu.

Preminula u Crnoj Gori, sahranjena u Beogradu

Posle rata, zbog njenih zdravstvenih problema, sa mužem se preselila u Budvu, gde su izgradili kuću i živeli do njene smrti 1979. godine. Preminula je u 72. godini tokom razornog zemljotresa koji je pogodio crnogorsku obalu, a presudan je bio napad astme. Sahranjena je u Beogradu na Novom groblju, pored književnog velikana Borisava Stankovića i vajara Petra Ubavkića.

Ita Rina je iza sebe ostavila bogato filmsko nasleđe, ali još važnije: nezaboravnu životnu priču žene koja je zbog ljubavi odbila Holivud i izabrala miran porodični život u Jugoslaviji. Nema sumnje, mnogo više nego što je verovatno zamišljala Lida Ida u prvim godinama života u Divači, piše Metropoliten.si

