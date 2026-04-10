Slušaj vest

Huan Karlos, nekadašnji "hodajući promiskuitet" kroz čiji je krevet, navodno, prošlo više od pet hiljada žena ne uključujući zakonitu, u knjizi se, između ostalih, obrušio i na pokojnu princezu Dajanu, a nije štedeo ni snaju, sadašnju kraljicu Leticiju.

Zbog njegovih skandala Španci su često pisali peticije da se ukine monarhija. Kralj Huan Karlos (88), već godinama bivši, više će se pamtiti po negativnim stvarima koje se vezuju za njegovo ime, nego po dobroj ili lošoj vladavini. Posle skoro četiri decenije na prestolu abdicirao je 2014, da bi ubrzo, osramoćen i ozloglašen, napustio zemlju pošto se našao pod istragom zbog umešanosti u korupciju.

Huan Karlos I Foto: AP

Finansijske malverzacije nisu jedini problem koji mu sunarodnici ne praštaju. Iako se kraljici Sofiji zakleo na večnu ljubav, često je zaboravljao na obećanje dato pred Bogom. Štaviše, "zaboravio je" bar 5.000 puta, jer je, pričalo se, sa isto toliko žena prevario suprugu. Kako je uspeo i kada je sve stigao, verovatno ni njemu danas nije jasno.

Huan Karlos, koji živi u Abu Dabiju, krajem prošle godine objavio je memoare simboličnog naziva "Pomirenje". Posle višegodišnjeg odsustva, pre nekoliko nedelja je ponovo viđen u domovini, a onda je produžio do Pariza, gde je njegova knjiga dobila priznanje "Journée du Livre Politique". Međutim, loša reputacija ga prati kao duh, pa su mnogi glasno negodovali kada su čuli za nagradu.

Memoari su, u svakom slučaju, pokrenuli lavinu kontroverzi i pre nego što su se našli u knjižarama. Javnost je posebno kivna na segment koji se odnosi na pokojnu Lejdi Di. Huan Karlos je, naime, pominje uz omalovažavajuće opaske, opisavši princezu Dajanu kao "hladnu, ćutljivu, distanciranu osobu, koja se sasvim drugačije ponašala u prisustvu paparaca".

Huan Karlos I, kralj Čarls, princeza Dajana, kraljica Sofija Foto: Philippe Ledru / akg-images / Profimedia

No, brojne arhivske fotografije pokazuju da su dve kraljevske porodice nekad bile bliske. Dok se Dajana sa tadašnjim suprugom princom Čarlsom i sinovima odmarala na Balearskim ostrvima, u poseti su im bili - Huan Karlos, kraljica Sofija i budući kralj Felipe.

I snaju je obasuo "komplimentima", nezvanično potvrdivši teorije da nikad nisu bili u dobrim odnosima. Kako je napisao, "uvek su bili na distanci, uprkos tome što je činio sve što je bilo u njegovoj moći da je promeni". Dodao je i da kraljica Leticija "nije pomogla koheziji porodičnih odnosa". Niko iz palate se, za sada, nije oglašavao ovim povodom.

Kraljica Leticija Foto: Andrews Archie/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kontroverzna knjiga, objavljena 11 godina nakon njegove abdikacije i samonametnutog egzila, otkriva duboku gorčinu, samoću i sećanja koja bole, navodi kiritka. No, opšte je mišljenje da ovi memoari više predstavljaju ispovest čoveka koji pokušava da opravda sopstvene pogrešne odluke, nego želju za iskrenim pomirenjem.

(Kurir.rs/Žena)

