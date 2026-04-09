Donald Tramp Mlađi i Betina Anderson u restoranu u Banja Luci

Uz pojačane mere bezbednosti, Tramp Mlađi stigao je privatnim avionom u Banjaluku direktno iz Sjedinjenih Američkih Država, a potom se uputio u centar grada, gde je bio glavni govornik na susretu sa lokalnim privrednicima i političarima iz Republike Srpske. Susret je organizovan u sedištu banjalučke gradske uprave, a u prvim redovima bili su lider vladajuće stranke u tom entitetu Milorad Dodik i njegovi najbliži saradnici i koalicioni partneri.

Od Banskog dvora do porodičnog imanja

Nakon održane panel-rasprave u Banskom dvoru, Donald Tramp Mlađi posetio je porodično imanje Milorada Dodika u Bakincima kod Laktaša, a potom je ručao u čuvenom banjalučkom restoranu. Sudeći prema objavljenom video-snimku, na jelovniku su bili suši, bao bans i takosi, koji su, prema recenzijama, među najpopularnijim jelima u ponudi.

Ručak u prestižnom banjalučkom restoranu

"Velika nam je čast što smo prepoznati kao mesto koje može da odgovori najvišim standardima svetskog ugostiteljstva. Ponosni smo što smo našu dugogodišnju tradiciju u ugostiteljstvu zaokružili još jednom posetom na visokom nivou. Hvala celom timu koji je doprineo tome da današnji dan prođe besprekorno", pohvalili su se na društvenim mrežama iz ovog restorana.

Pogledajte video: Donald Tramp Mlađi gost Kurir TV