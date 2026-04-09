Fibi Gejts, ćerka milijardera Bila Gejtsa, našla se na meti optužbi za “gaslighting” od strane popularne influenserke Kejsi Margis. Kreatorka sadržaja tvrdi da je Fibi pokušala da je angažuje za posao u svojoj kompaniji za manju cenu od njene tarife od 250 dolara, prenosi New York Post.

Gejts, koja je suosnivač alata za kupovinu baziranog na veštačkoj inteligenciji, "Phia", čiji otac može da se pohvali bogatstvom od otprilike 103 milijarde dolara, sada se suočava s mnogim negativnim komentarima. Na društvenim mrežama nazivaju je “prevarom” zbog navodne škrtosti.

“Kada ćerka milijardera kaže da je budžet ‘super ograničen’ i da je to ‘jadni mali startap’ koji pokušava da mi plati manje od mojih objavljenih cena”, ljutito je poručila Margis, manekenka i kreatorka iz Kalifornije, na Threadsu ove nedelje.

Kao dokaz je objavila snimak ekrana poruke koju joj je navodno Fibi poslala u aprilu 2025. godine, a u kojoj je umanjila vrednost "Phie", brenda koji se procenjuje na otprilike 180 miliona dolara. "Phia" nudi bota za upoređivanje cena čiji je cilj da pomogne ljubiteljima mode da pronađu popuste na polovnu odeću luksuznih brendova.

“Zdravo, draga! Naišla sam na tvoj profil na Collabstru i veliki sam obožavatelj tvog sadržaja. Ja sam osnivač 'Phie' - lansiramo krajem ovog meseca i bila bih veoma počastvovana ako bi bila voljna da sarađujemo i da mi pomogneš”, pisalo je u poruci, navodno poslatoj s Fibinog proverenog profila.

“Još uvek smo jadni mali startap, tako da nam je budžet super ograničen, ali i dalje bismo voleli da sarađujemo ako si otvorena za to. Slobodno pošalji svoje cene”, nastavlja se u poruci. Međutim, Margis nije htela da joj pošalje cene.

“Pronašla me na stranici koja se zove Collabstr, gde brendovi mogu da angažuju kreatore. Moje cene su javno objavljene na platformi, ali umesto da me angažuje tamo, poslala je privatnu poruku kako bi smanjila cenu”, dodala je Kejsi, s kojom su se mnogi složili.

“Suludo je da nije htela da plati 250 dolara. Dosta nam je više tih milijardera prevaranata koji se izvlače. Ponosna sam na tebe jer si je prozvala”, bio je jedan od komentara. “Fibi Gejts takođe jednostavno krade ideje drugih startapa, intelektualno vlasništvo, marketing i ostalo… uz to što iskorišćava kreatore da rade besplatno”, poručio je drugi korisnik.

Fibi je prethodno priznala da je odbila da uzme novac od svog oca kako bi osigurala da "Phia" nema “nikakve veze s njenom privilegijom ili prezimenom”. “Imam teret na ramenima. Taj teret nije samo dokazivanje sebe, već i izgradnja nečega, znaš, novog i jedinstvenog što potrošači zapravo vole”, ispričala je Gejts u podkastu “Opening Bid Unfiltered”.

U razgovoru je otkrila da joj je otac ipak dao poslovni savet. “Od svog oca sam stvarno naučila da je tim srž svega što gradite. Ne možete da učinite ništa bez neverovatnog tima”, otkrila je.

