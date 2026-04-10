Rumer Vilis pokazala je na Instagramu da i dalje doji trogodišnju ćerku Luetu, nakon čega su usledile kritike. Ćerka Brusa Vilisa i Demi Murodreagovala je na te opaske sledećim videom.

Kritikuju jer je "trebalo odavno da prestane da doji ćerku". Odgovor Rumer Vilis glasi: "Kada neko počne da osuđuje moje roditeljstvo". Na snimku žena crta dva kruga na beloj ploči.

Rumer Vilis sa ćerkom Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

"Ovo je moj posao", kaže dok pokazuje jedan krug, pa dodaje i skreće pažnju na onaj drugi: "Ovo je tvoj. Ja sam ovde. Probem je i što si ti ovde. A trebalo bi tu da budeš".

Ćerka Brusa Vilisa i Demi Mur poručila je tako kritičarima da ne znaju gde su im granice i da se mešaju u tuđu posao, a njoj je majčinstvo najvažnija obaveza i svakako najveće zadovoljstvo.

Stručnjaci preporučuju da se dete doji prvih šest meseci života, a nakon toga, uz uvođenje čvrste hrane, preporuka je da se dojenje nastavi do druge godine ili duže, sve dok to odgovara i majci i detetu.

"Radim četiri posla i sama izdržavam dete"

Rumer Vilis dobila je Luetu sa bivšim partnerom Derekom Ričardom Tomasom od kojeg se rastala 2024. Izjavila je da sama odgaja dete, uz dogovor sa ocem devojčice. Njena ćerka nosi ime u čast svog deke Brusa Vilisa.

Nakon što se našla na meti kritika da joj je na raspologanju porodično bogatstvo, koje su stekli njeni roditelji, ispričala je da ne koristi taj novac, već da radi četiri posla kako bi izdržavala ćerkicu. Prema njenim rečima, gotovo da nikada nema pomoć ni u svakodnevnim obavezama oko deteta pa je naglasila da nije dobro suditi o nekome dok se sazna cela priča.

Rumer, Talula, Skaut i Demi Mur Foto: Printscreen/Instagram/RumerWillis

"Svesna sam da u životu imam privilegije koje mnogi nemaju i to ne uzimam zdravo za gotovo. Znam da postoje stvarnosti koje nikada neću iskusiti i to poštujem. Ali ova konkretna objava nije bila o privilegijama ili poređenjui okolnosti, a čini mi se da ljudi pretpostavljaju da sam to ignorisala, iako to nije bio razgovor koji sam pokušavala da vodim", rekla je.

Rumer Vilis je jedna od tri ćerke Brusa Vilisa i Demi Mur, koji su bili u braku do 1987. do 2000. Naslednice bivšeg para su i Talula i Skaut Vilis. Slavni glumac se 2009. oženio Emom Heming sa kojom je dobio ćerke Maribel i Evelin. Holivudska legenda bori se nekoliko godina sa frontotemporalnom demencijom. Nalazi se u odvojenoj kući, dok ga supruga i deca često posećuju.

Ema Heming i Brus Vilis na US Openu 2016. godine Foto: David Lobel / Zuma Press / Profimedia

Bogatstvo Brusa Vilisa koji je 2022. prestao da se bavi glumom jer mu je tada bila dijagnostikovana afazija (dijagnoza demencije usledila je 2023) procenjuje se na 250 miliona dolara. Demi Mur je zaradila 200 miliona dolara.

Brus Vilis i Demi Mur zaradili milione

Brus Vilis je odavno sastavio testament i prednost u raspodeli novca dao je supruzi Emi Heming i njihovim ćerkama. Starije ćerke, iz braka sa Demi Mur, dobiće po milion dolara, jer već same zarađuje i naslediće majčino bogatstvo. Želeo je time da obezbedi mlađu decu, dok će Rumer, Talula i Skaut podeliti milione svoje majke.

Demi Mur Foto: Brett D. Cove / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Čuvena glumica je izostavljena iz testamenta iz istog razloga. Prilikom razvoda od Brusa dobila je nagodbu od oko 90 miliona dolara, što je u to vreme bio jedan od najskupljih razvoda u Holivudu.

