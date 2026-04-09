Ulaznice za dugo očekivani treći nastavak filmskog serijala "Dine" u IMAX formatu već se preprodaju po neverovatnim cenama koje dostižu i do 1000 dolara (oko 920 evra).

Iako je do zvanične premijere ostalo još osam meseci, Warner Bros. već je pokrenuo snažnu marketinšku kampanju, a ogromna potražnja i ograničen broj karata doveli su do naglog skoka cena, čime se dodatno potvrđuje da je ovaj film jedan od najiščekivanijih ove godine.

Interesovanje za ulaznice eksplodiralo je 6. aprila, kada je Warner Bros. iznenada pustio u prodaju karte za projekcije u 70mm IMAX formatu. Problem je u tome što samo 18 bioskopa u Sjedinjenim Američkim Državama nudi ovakav vid projekcije, zbog čega je potražnja višestruko nadmašila ponudu. Preprodavci su brzo reagovali i iskoristili situaciju, pa se na platformama poput eBaya karte već nude po cenama koje idu i do 999.99 dolara (oko 920 evra).

Fanovi spremni da plate i stotine dolara

Obožavaoci koji ne žele da propuste jedan od najvećih filmskih događaja godine spremni su da izdvoje ozbiljan novac. Čak su i ulaznice u rasponu od 100 do 500 dolara (oko 90 do 460 evra) već rasprodate, što dovoljno govori o popularnosti ovog projekta.

