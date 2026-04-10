Ona je bila najveća ljubav Džordža Klunija, umrla je pre šest godina: Kad su raskinuli, oboje su ćerkama dali isto ime!
Džordž Kluni (64) sreću je pronašao sa advokaticom Amal Alamudin, sa kojom se venčao 2014. godine i dobio blizance, ali je krajem 80-ih neraskidivu vezu želeo samo sa svojom koleginicom. Govorimo o Keli Preston, koja je važila za jednu od najlepših žena Holivuda.
Keli Preston je preminula 2020. nakon borbe sa rakom dojke. Imala je 58 godina. Bila je udata za Džona Travoltu, a ljubavnu priču nje i Džordža Klunija mnogi i danas pamte. Za slavnog glumca taj odnos je bio najvažniji, kako je sam rekao.
Preston se udala za Kevina Gagu 1985. godine i razvela posle samo dve godine.
Keli Preston i Džordž Kluni upoznali su se na zabavi na koju ih je pozvao zajednički agent. Kolega ju je provozao svojim Harley-Davidsonom i očarao je.
Svi su verovali u njihovu ljubav
Brzo su odlučili da otpočnu zajednički život. Kluni joj je poklonio psa kojeg su nazvali Maks.
Bila je to Džordžova neobična ideja da stvori neraskidivu vezu sa Keli. Priznao je da je jednom stavio hranu na Keliin grudnjak da bi joj se Maks približio.
Njihova ljubavna priča nije dugo trajala, iako su mnogi verovali da su suđeni jedno drugom. Raskinuli su 1989. godine, a Keli je ubrzo počela da izlazi sa Čarlijem Šinom, verila se i raskinula. Džordž se kasnije oženio Amal, Keli se udala za Travoltu, i oboje su dobili ćerku koju su nazvali Ela.
VIDEO: Slavni glumac Mikele Morone u noćnom provodu u Beogradu: