Glumica Džesika Alba pohvalila se posebnim uspehom svoje kompanije "Honest", koja se bavi prodajom kozmetičkih proizvoda. Na Instagramu je podelila video-snimak uz opis: "Nešto iz mojih najluđih snova... Honest u svemiru. Šta?!"

U nastavku objave obratila se astronautkinji i inženjerki Kristini Hamok Koh, koja je 1. aprila krenula u istorijsku misiju "Artemis II" sa trojicom kolega. Glumica je objavila snimak u kojem sedi u automobilu i sluša nesvakidašnji zahtev koji je Kohova uputila direktno iz svemira.

Neočekivana poruka iz orbite

"Da, ovo bi moglo zahtevati malo istraživanja. Tražim specifičan higijenski proizvod, a to je losion brenda Honest. To je losion za ruke. Mislila sam da ga imamo ovde, ali jednostavno nismo naišli na njega", poručila je Kristina, čija je poruka prijatno iznenadila Džesiku.

Glumica nije krila oduševljenje: "Šta?! Ovo je ludo", istakla je i dodala da je od samog početka imala viziju da svojim korisnicima pruži "sigurnije i bolje proizvode". Podelila je i da je oduvek želela da njena kompanija uživa status "iskrene" (Honest) firme, a potom je još jednom izrazila uzbuđenje zbog činjenice da je astronautkinja zatražila baš njen proizvod dok se nalazi u svemiru.

Posada misije Artemis II Foto: Nasa

Poruka za sve koji sanjaju velike snove

"Ovo je trenutak za koji nikad nisam mislila da će biti moj stvarni život. Svi vi koji imate snove o bilo čemu, samo idite za njima, jer nikada ne znate. Vaši proizvodi mogu završiti u svemiru", dodala je Džesika.

Ona je u opisu objave naglasila da će Kristini poslati "sve Honest losione" čim se ona vrati na Zemlju.

Pogledajte video: Džesika Alba sprema doručak