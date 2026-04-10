Slušaj vest

Glumica Kim Besindžer ostavila je svog drugog bivšeg supruga, Aleka Boldvina, potpuno zatečenim nakon što mu je uputila izuzetno retku javnu čestitku čak 24 godine nakon njihovog burnog razvoda. Naime, kako prenosi Daily Mail, sedamdesetdvogodišnja dobitnica Oskara objavila je scenu iz filma "The Marrying Man", na kojem su se ona i bivši suprug zaljubili 1990. godine. Na taj način je obeležila 35 godina otkako je film izašao.

Emotivna čestitka

"Moram takođe napomenuti kako je danas i rođendan Aleka Boldvina. Srećan rođendan Aleku, mom filmskom partneru. Želim mu zdravlje, puno smeha i još mnogo divnih godina s porodicom i prijateljima", napisala je glumica ispod objave na svom Instagram profilu, gde ima 356 hiljada pratilaca.

Šezdesetosmogodišnji glumac, nominovan za Oskara, odgovorio joj je u komentarima: "Ovo je izuzetno ljubazno i potpuno neočekivano. Hvala ti, Viki Vejl (njen lik iz filma "Batman"), na rođendanskim željama."

Film "The Marrying Man"

Boldvin je u filmu "The Marrying Man" glumio verenog milionera Čarlija Perla, koji se zaljubljuje u devojku gangstera Bagzija Sigela, Viki Anderson. Reč je o romantičnoj komediji smeštenoj u 1950-e, reditelja Džerija Risa. No taj film je dobio loše recenzije i zaradio tek 12.4 miliona dolara, iako je budžet za njegovo snimanje bio 26 miliona.

Alek Boldvin, Kim Besindžer Foto: LARGO ENTERTAINMENT-UNIVERSAL / Album / Profimedia

Uoči premijere tog filma, časopis Premiere objavio je istraživački tekst u kojem se tvrdilo da su njih dvoje otežavali rad filmskoj ekipi svojim zahtevima, njegovim ispadima besa i njenim kašnjenjem.

"Dan kada su to objavili bio je jedan od najgorih. Samo smo sedeli i mislili kako je to tužno i nepravedno… U Diznijevoj želji da angažuju mene i nju, uništili su film", izjavio je Boldvin 1991. za Entertainment Weekly.

"Ideja da sam ja radio te stvari kako bih naštetio filmu – to su gluposti! Nikad u životu nisam imao takav problem. To je bila smišljena kampanja blaćenja. Postoje filmovi s deset puta većim problemima nego što smo ih mi imali. Glumci s problemima s drogom i alkoholom, reditelji s istim problemima i upravo oni uništavaju filmove, a o njima nikad ne čujem. Znate zašto? Zato što takve stvari izađu u javnost samo kad to studiji žele", nadodao je.

Boldvin je zaključio: "The Marrying Man bila je najveća greška u mojoj karijeri."

VIDEO: Stiven Sigal traži nekretninu u Vrnjačkoj Banji