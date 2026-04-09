Tokom pandemije korone, Holivud je brinuo da generacija Z nikada neće steći naviku odlaska u bioskope, već će radije gledati sadržaj putem striminga na svojim pametnim telefonima. Međutim, generacija Z je sada najaktivnija publika u bioskopima, posećuje više filmova godišnje nego starije generacije, prema novom istraživanju kompanije Fandango. Takođe, troše više po poseti na grickalice i na premium formate poput IMAX-a.

Kakvo olakšanje za vlasnike bioskopa, koji se bore jer je ukupna posećenost i dalje 20% niža nego pre pandemije COVID-19. Vlasnici bioskopa uglavnom pripisuju pad manjem broju novih izdanja velikih holivudskih studija. Fandango je anketirao 7.000 odraslih - od kojih se 5.091 smatra filmskom publikom, odnosno ljudima koji su gledali bar jedan film u bioskopu u protekloj godini. Po generacijama, 87% pripadnika generacije Z i 82% milenijalaca gledalo je bar jedan film u bioskopu u poslednjih 12 meseci, u poređenju sa 70% generacije X i 58% bejbi bumera. Generacija Z i milenijalci takođe češće odlaze u bioskop, sa prosečno oko sedam odlazaka godišnje, ispred generacije X (6,1) i bejbi bumera (5,7).

Foto: Promo

Motivacije se razlikuju među generacijama. Milenijalci odlazak u bioskop vide kao beg od svakodnevne rutine, dok generacija Z to prvenstveno doživljava kao društvenu aktivnost. Generacija Z takođe navodi bolji izbor filmova i privlačnost izlaska iz kuće kao ključne razloge za odlazak. Nasuprot tome, generacija X kao razloge za ređe odlaske navodi rast cena karata, manjak zanimljivih filmova i bolje opcije za gledanje kod kuće.

„Iako je postojala percepcija da je generacija Z manje zainteresovana za bioskope, naši podaci pokazuju da njihov zamah raste“, kaže Džeremi Hejnlajn, izvršni potpredsednik u Fandangu.

„Posebno je zanimljivo koliko cene zajedničko, kolektivno iskustvo, što potvrđuje da bioskopi i dalje imaju važnu ulogu kao društvena mesta za mlađu publiku.“

Foto: Kzenon, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

U svim generacijama, najveća prepreka odlasku u bioskop nije bio sam film. Gledaoci navode usklađivanje rasporeda, pronalaženje vremena i obezbeđivanje povoljnih karata kao glavne izazove.

„Kako se iskustvo odlaska u bioskop menja, razumevanje ponašanja različitih generacija ključno je za budući rast“, kaže Hejnlajn. „Generacija Z i milenijalci redefinišu šta znači ići u bioskop, dajući prioritet premium iskustvima, društvenoj interakciji i novim oblicima sadržaja. Prilagođavanje njima nije opcija - to je neophodno za budućnost bioskopa.“

Iako je prvi kvartal 2026. godine znatno bolji nego prošle godine, leto će zaista zagrejati bioskopske blagajne, jer 76% gledalaca planira da ode u bioskop između maja i avgusta. Prema istraživanju Fandanga, „Toy Story 5“ je najiščekivaniji film letnje sezone, zatim „Spider-Man: Brand New Day“, „The Devil Wears Prada 2“, film „The Odyssey“ reditelja Kristofera Nolana, i „Scary Movie 6“.

(Kurir.rs/ Variety)

