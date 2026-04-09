VASKRŠNJI KONCET NACIONALNOG ANSAMBLA KOLO ODUŠEVIO PUBLIKU! Igrači se dva puta vraćali na bis, nikad jači aplauz, svi kao jedno
Velika sala mts Dvorane sinoć je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a publika je imala priliku da uživa u raskošnom Vaskršnjem koncertu Nacionalnog ansambla Ansambl Kolo. U duhu jednog od najradosnijih hrišćanskih praznika, umetnici su na sceni oživeli bogato kulturno nasleđe Srbije i regiona, spajajući igru, pesmu i tradiciju u snažan umetnički doživljaj.
Briljirali
Koncert je otvoren energičnim igrama iz Srbije, uz pratnju vrhunskog narodnog orkestra, čiji su zvuci odmah podigli publiku na noge. Već u prvim minutima bilo je jasno da će veče proteći u znaku emocija, ponosa i sećanja na korene. Koreografije su se nizale jedna za drugom, svaka sa svojom pričom, ritmom i autentičnim kostimima, koji su dodatno doprinosili vizuelnom identitetu nastupa.
Igrački ansambl pokazao je izuzetnu preciznost, energiju i sinhronizaciju, što je publika nagrađivala dugotrajnim aplauzima. Poseban utisak ostavile su igre Timoka, bogate temperamentom i dinamikom, ali i koreografije iz Bosilegradskog Krajišta, koje su donele eleganciju. Publika je imala priliku da „proputuje“ kroz različite krajeve od Šumadije, preko Vladičinog Hana, do Balkana u širem smislu.
Orkestar ansambla bio je snažna okosnica večeri. Svaki ton bio je precizno izveden, a spoj tradicionalnih instrumenata i vrhunskih muzičara stvorio je autentičan zvučni pejzaž koji je pratio svaku koreografiju.
Vaskršnji duh bio je prisutan tokom celog programa. Kroz pažljivo odabrane numere, ansambl je podsetio na značaj praznika obnovu, zajedništvo i radost. Publika je to prepoznala, pa su mnogi delovi koncerta bili ispraćeni ne samo aplauzom, već i vidnim emocijama.
Jedan od vrhunaca večeri bio je završni blok, kada su izvođači na scenu doneli igre Bosilegrad, simbolično ukazujući na povezanost naroda kroz tradiciju. U tom trenutku, scena mts Dvorane pretvorila se u živopisnu sliku zajedničkog nasleđa, gde su se ritmovi i koraci stapali u jedinstvenu celinu.
Ovaj koncert još jednom je potvrdio značaj koji Ansambl Kolo ima u očuvanju i promociji kulturnog identiteta. Njihov rad nije samo umetnički, već i edukativni podsećanje na vrednosti koje oblikuju društvo i povezuju generacije.
Sinoćnje veče u mts Dvorani nije bilo samo koncert, već doživljaj koji je spojio tradiciju i savremeni scenski izraz. Publika je iz sale izašla bogatija za jedno snažno iskustvo, a umetnici su još jednom pokazali zašto su jedan od najvažnijih čuvara folklorne baštine u ovom delu Evrope.
Turneja „Kolodrom“, koja je započela 2023. godine dolaskom direktora Zdravko Ranisavljević, predstavlja važan segment u radu ansambla. Od tada, Ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo kontinuirano nastupa širom Srbije, regiona i Evrope, promovišući bogatstvo folklorne tradicije i predstavljajući je publici različitih kultura. U skladu je sa decentralizacijom kulturnog života kao strateškim prioritetom resornog Ministarstva kulture koji je glavni pokrovitelj. Nacionalni ansambl Kolo je do sada održalo celovečernje koncerte u čak 57 gradova Srbije, Republike Srbske, Crne Gore, Severene Makedonije, Hrvatske, Slovenije, Mađrske, Rumunije i Italije.