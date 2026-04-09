Američki glumac Majkl Džej Foks, omiljen širom sveta, živ je i oseća se dobro, potvrdio je njegov predstavnik nakon što je na društvenim mrežama nastala zabuna zbog objave CNN-a koja je sugerisala suprotno, javlja TMZ.

Zabrinutost za njegovo zdravstveno stanje pojavila se nakon što je CNN podelio članak i video pod naslovom „Sećanje na život glumca Majkla Džeja Foksa“. Iako nije bilo zvaničnih informacija o njegovoj smrti, objava je izazvala paniku među fanovima i ubrzo je uklonjena.

Iz glumčevog tima brzo su reagovali, naglasivši da nema razloga za brigu. „Majkl je odlično. Juče je bio na PaleyFestu, gde je učestvovao na pozornici i davao intervjue“, poručio je njegov predstavnik.

Majkl Džej Foks Foto: Matt Sayles for The Actor Awards / Shutterstock Editorial / Profimedia

Foks se, naime, iznenada pojavio na događaju PaleyFest LA, održanom u Dolbi Teatru u Los Anđelesu, povodom završetka treće sezone humoristične serije „Shrinking“. Događaj je uključivao projekciju epizode i razgovor sa autorima i glumačkom postavom, među kojima su bili i Harison Ford i Džejson Sigel, kao i drugi članovi ekipe.

U trećoj sezoni serije Foks se pojavljuje kao gostujući glumac, što je posebno značajno s obzirom na to da su njegovi javni nastupi poslednjih godina retki.

Podsetimo, zvezda filma „Povratak u budućnost“ već decenijama živi sa Parkinsonovom bolešću, koja mu je dijagnostikovana 1990. godine, kada je imao samo 29 godina. Dijagnozu je javno otkrio tek osam godina kasnije, nakon čega je postao jedan od najpoznatijih zagovornika istraživanja ove bolesti.

Majkl Džej Foks Foto: XNY / StarMax / Profimedia/XNY/starmaxinc.com

Zbog poteškoća sa govorom i pamćenjem, Foks se 2020. godine povukao iz glume, ali se povremeno i dalje pojavljuje u projektima, uključujući dokumentarac „Still“ iz 2023. godine, kao i serije „The Good Fight“ i „Shrinking“.

Uprkos izazovima koje nosi bolest, Majkl Džej Foks i dalje ostaje aktivan i inspirativan primer borbe, a najnoviji događaji još jednom su pokazali koliko je voljen među publikom širom sveta.

