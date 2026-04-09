Američka komičarka i voditeljka Oskara, Niki Glejzer, u vezi je sa TV producentomKrisom Konvijem, sa kojim je nekoliko puta raskidala od 2013. godine. Upoznali su se dok su radili na njenoj MTV emisiji „Nikki & Sara Live“, a njihova veza je otvorenog tipa.

„U vezi mi zapravo nije stalo ako bi se moj dečko spetljao s nekim. Ali, to nije dvosmerna ulica. Nisam tip osobe koja traži neobavezne odnose dok je u vezi, to me jednostavno ne zanima. Ali nemam ništa protiv ako to radi druga strana. Zapravo, to mi se na neki način i sviđa“, objasnila je komičarka i dodala da ju je to oduvek uzbuđivalo.

Niki Glejzer i Kris Konvi Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

„Ispitivala bih ga o svim njegovim bivšim devojkama i avanturama, tražila sve detalje, i to mi je služilo kao predigra. Razgovor o tome bi me uzbudio“, rekla je Niki.

Iako je njihova veza otvorena, Glejzer je naglasila da u njoj postoje određena pravila. Tvrdi da Konvi mora da obavesti svoje partnerke da ima devojku kako se „ne bi osećale loše“.

„Uvek sam insistirala na tome da druga devojka zna da on ima devojku i da je to njen izbor. Bitno je da zna da se ja sa tim slažem“, pojasnila je voditeljka u najnovijoj epizodi podkasta „Call Her Daddy“.

