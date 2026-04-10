Odlazak jedne od najvećih zvezda nemačke i evropske kinematografije, Marija Adorfa, ostavio je prazninu u svetu umetnosti. Slavni glumac preminuo je u Parizu u 95. godini, nakon kraće bolesti, što je u četvrtak potvrdio njegov dugogodišnji menadžer Mihael Štark.

Poslednja poruka vernoj publici

Štark je javnosti preneo dirljivu i poslednju želju velikog umetnika. Neposredno pred smrt, Adorf je zatražio od svog saradnika da se u njegovo ime još jednom obrati publici. Želeo je da im uputi poslednji pozdrav i iskaže duboku zahvalnost za višedecenijsku ljubav i podršku koja ga je pratila kroz čitav radni vek.

Mario Adorf preminuo u 95. godini
Mario Adorf preminuo u 95. godini Foto: Schneider-Press/Erwin Sch / Sipa Press / Profimedia

Uloge koje su obeležile epohu

Adorf je bio glumac nesvakidašnje harizme i širokog dijapazona, podjednako ubedljiv na daskama koje život znače, u TV formatima i na velikom platnu. Svetsku slavu potvrdio je ulogom u remek-delu "Limeni doboš" (Die Blechtrommel), filmu koji je nagrađen Oskarom. Mnogi će ga se sećati i po ulogama u čuvenom serijalu o indijanskom junaku Vinetuu, kao i po nastupu u popularnoj satiričnoj seriji "Kir rojal".

Od Evrope do Holivuda

Njegov talenat rano je prevazišao granice domovine, čineći ga jednim od retkih nemačkih glumaca sa ozbiljnom međunarodnom karijerom. Deo svog profesionalnog puta proveo je u Italiji, a redovno je dobijao pozive i iz filmskih studija u Sjedinjenim Američkim Državama.

Mario Adorf u beloj peglici
Mario Adorf preminuo u 95. godini Foto: Schneider-Press/Erwin Sch / Sipa Press / Profimedia

Tokom impresivne karijere koja je trajala više od šest decenija, Adorf je oživeo više od 200 likova. Sposobnost da se sa neverovatnom lakoćom transformiše i prilagodi svakom žanru obezbedila mu je trajno mesto u istoriji svetske kinematografije.

(Kurir.rs/Orf.at)

