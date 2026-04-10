Tejlor Svift i Trevis Kelsi poslali su pozivnice za svoje venčanje, a kao datum i lokaciju odabrali su 3. jul u Njujorku. Izvor je potvrdio ovu vest za Page Six, čime su prekinuta višemesečna nagađanja o tome gde će se slavni par venčati.

Promena plana

Ova vest predstavlja iznenađenje jer se ranije nagađalo da pop zvezda i igrač Kanzas Siti Čifsa razmatraju venčanje na Roud Ajlendu, gde Sviftova poseduje veliko imanje uz obalu. Međutim, izvor je još u novembru izjavio da par razmišlja o odustajanju od te ideje kako bi organizovali raskošnu proslavu na potpuno drugoj lokaciji koja može da primi više gostiju.

Odabirom Njujorka, par se pridružuje dugom nizu slavnih osoba koje su se venčale u tom gradu. Bijonse i Džej-Zi izrekli su sudbonosno "da" u svom stanu u Trajbeki 2008. godine. Među ostalima koji su se tamo venčali su i Hejli i Džastin Biber, Maraja Keri i Tomi Motola, Sara Džesika Parker i Metju Broderik, kao i Ketrin Zita-Džouns i Majkl Daglas.

Njena duboka veza sa gradom

Datum venčanja, dan pre 4. jula, takođe je simboličan. Poznato je da je Dan nezavisnosti omiljeni praznik Tejlor Svift, a ove godine se obeležava i 250. godišnjica osnivanja Sjedinjenih Američkih Država. Sviftova ima čvrste veze sa gradom koji nikad ne spava. Godine 2014. preselila se u dva susedna penthausa u četvrti Trajbeka, koje je spojila u jedan veliki dvoetažni stan. Kasnije je proširila svoj posed kupovinom susedne gradske kuće i još jednog stana od preko 320 kvadratnih metara u istoj zgradi.

Svoju ljubav prema gradu opevala je 2014. u pesmi "Welcome to New York".

"Kao svaka velika ljubav, drži te u neizvesnosti / Kao svaka prava ljubav, stalno se menja / Kao svaka istinska ljubav, izluđuje te / Ali znaš da ništa ne bi promenio", stihovi su pesme.

Tejlor je čak bila i globalna ambasadorka dobrodošlice Njujorka za 2014. i 2015. godinu, a pesma je korišćena u turističkim kampanjama. Tokom 2016. iznajmila je kuću u ulici Kornelija dok je renovirala svoj stan, što ju je inspirisalo za istoimenu pesmu na albumu "Lover" iz 2019. godine. Pevačicu je često moguće videti u gradu u druženju sa poznatim prijateljima u popularnim restoranima.

I Kelsi voli Veliku Jabuku

Čini se da je i Kelsi veliki obožavalac Njujorka. Par, koji je veridbu objavio u avgustu, često je viđen kako zajedno provodi vreme u gradu.

"Super je samo se opustiti i prošetati gradom. Mislim da mi je to jedna od najdražih stvari u Njujorku - jednostavno se stopiti sa gradom, šetati ulicama i osetiti tu energiju, videti kako svako živi svoj život i usput upoznati nove ljude," rekao je jednom prilikom.

