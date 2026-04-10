Dok bezbrižno provodi slobodne dane na Barbadosu, čuveni glumac verovatno i ne sluti da su njegovi najnoviji snimci sa plaže postali glavna tema rasprava na internetu. Britanska zvezda Tom Hardi, publici najpoznatiji po ostvarenjima kao što su "Pobešneli Maks: Auto-put besa" (Mad Max: Fury Road), "Početak" (Inception), "Uspon Mračnog viteza" (The Dark Knight Rises) i serijalu "Venom" (Venom), trenutno se odmara u društvu svoje supruge Šarlot Rajli.

Podeljena mišljenja o fizičkom izgledu

Iako se par opuštao na obali mora, budno oko paparaca zabeležilo je svaki njihov korak. Pošto Hardi decenijama slovi za jednog od najpoželjnijih muškaraca u svetu filma, fotografije su se munjevitom brzinom proširile društvenim mrežama. Mnogi su uočili promenu u njegovoj figuri - glumac više ne podseća na "planinu mišića" iz perioda kada se spremao za naporne akcione uloge, što je izazvalo burne reakcije obožavateljki.

Dok su jedni razočarani, drugi smatraju da mu zreliji izgled odlično pristaje. Na platformi X nanizali su se raznoliki komentari: "Baš se zapustio", "Srce me boli, vreme ne štedi čak ni Toma Hardija", "Gotovo je, devojke, izgubile smo ga".

Sa druge strane, stigle su i reči podrške: "Stavite ove fotografije u rečnik pored pojma "tatino telo" i nek se zna da je ovaj tip tela seksi", "Tom Hardi je savršen u svakoj varijanti", "Sad izgleda kao pravi čovek, a ne naslovnica Men's Health" i još uvek je nenadmašan".

Cena slave i akcionih uloga

Sam glumac se prošle godine u razgovoru za magazin Esquire osvrnuo na proces starenja i fizičke posledice koje su mu ostavile zahtevne filmske transformacije. Tom je otkrio da se suočava sa brojnim zdravstvenim problemima: operisao je oba kolena, pati od bolova u leđima i išijasa, ima plantarni fasciitis, kao i povredu kuka.

"Kao da se sve raspada i neće biti bolje", iskreno je priznao Hardi.

Uprkos povredama, on ne odustaje od zdravog načina života. Redovno vežba džijudžicu, u kojoj je dogurao do ljubičastog pojasa, i strogo se pridržava apstinencije od alkohola. Glumac je trezan još od 2003. godine, nakon što je u mladosti uspeo da pobedi ozbiljne probleme sa zavisnošću od narkotika i pića.

