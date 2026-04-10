Advokati Šona „Didija” Kombsa trenutno iznose argumente u žalbi na njegovu presudu povezanu sa optužbama za prostituciju. Na drugom okružnom apelacionom sudu SAD-a na Menhetnu u četvrtak, 9. aprila, advokatica odbrane Aleksandra Šapiro pozvala je tročlano sudsko veće da smanji Kombsovu kaznu od 50 meseci zatvora.

U sudskim podnescima, Kombsovi advokati tvrde da je sudija „odbio da sprovede presudu porote” jer je pri određivanju visine kazne uzeo u obzir ponašanje za koje je Kombs zapravo bio oslobođen. Šapiro je naglasila kako je smanjenje kazne nužno „kako bi se osiguralo da 'nije kriv' zaista znači 'nije kriv'”.

Odbrana je takođe iznela argumente vezane za video-snimke seksualnih susreta poznatih kao „freak-offs”, koji su bili ključni za slučaj tužilaštva. Tvrde da ti zapisi predstavljaju „amatersku pornografiju” zaštićenu Prvim amandmanom. Takođe smatraju da bi zakonska definicija „prostitucije” trebalo da se primenjuje samo kada kupac koji plaća ima seksualni odnos sa osobom kojoj se plaća.

Tužioci su ove tvrdnje odbacili kao „neosnovane”. Navode da je Kombs „unajmljivao i prevozio komercijalne seksualne radnice kako bi imale odnose sa njegovim devojkama radi njegovog sopstvenog seksualnog zadovoljstva, pri čemu je ponekad i sam direktno učestvovao”.

Takođe su tvrdili da je sudija ispravno razmotrio postupanje prema ženama pri određivanju kazne.

"Prema Kombsu, okružni sud je trebalo da zatvori oči pred načinom na koji je počinio krivična dela protiv Manovog zakona i zlostavljao svoje žrtve nasilno ih tukao, pretio im, lagao im i drogirao ih”, napisali su tužioci u podnescima.

Osnivač izdavačke kuće „Bed Boj Rekords” (Bad Boy Records), koji ima 56 godina, trenutno služi kaznu u saveznom zatvoru „FCI Fort Diks” u Nju Džerziju. Osuđen je za kršenje Manovog zakona, koji zabranjuje prevoz osoba preko saveznih granica u svrhu prostitucije, ali je oslobođen težih optužbi, uključujući seksualnu trgovinu i zaveru za reketiranje. Kombs bi prema trenutnom rasporedu trebalo da bude pušten na slobodu 15. aprila 2028. godine.