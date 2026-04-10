Venčanje godine, sada je već dobro poznato, biće ono pevačice Tejlor Svift (36) i NFL zvezde hrvatskih korena Trevisa Kelsija (36)! O ovom spektaklu se do sada znalo malo toga, osim da će se održati ovog leta. No, kako su Tejlor i Trevis podelili pozivnice, u javnost su dospela nova saznanja.

Page Six otkriva da će sudbonosno „da” reći 3. jula i to u Njujorku. Ova vest predstavlja iznenađenje jer se ranije nagađalo da pop zvezda i igrač Kanzas Siti Čifsa (Kansas City Chiefs) razmatraju venčanje na Roud Ajlendu, gde Sviftova poseduje veliko imanje uz obalu.

Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem

Promena lokacije i simbolika datuma

Iako se prvobitno mislilo da će ceremonija biti na Roud Ajlendu, izvor je još u novembru izjavio da par razmišlja o odustajanju od te ideje kako bi organizovali raskošnu proslavu na lokaciji koja može da primi više gostiju. Izbor je pao na Njujork, grad s kojim pevačica ima čvrste veze još od 2014. godine kada se preselila u četvrt Trajbeka (Tribeca). Svoju ljubav prema ovom gradu opevala je i u pesmi „Welcome to New York”, a svojevremeno je bila i njegova globalna ambasadorka dobrodošlice.

Datum venčanja, dan pre 4. jula, takođe je simboličan. Dan nezavisnosti je omiljeni praznik Tejlor Svift, a ove godine se obeležava i jubilarna 250. godišnjica osnivanja Sjedinjenih Američkih Država.

Medeni mesec: „Putovanje života”

Nakon venčanja, par planira odlazak na medeni mesec koji njihovi prijatelji opisuju kao „putovanje života”. Planiraju da putuju tri nedelje, a obići će nekoliko lokacija širom sveta.

Prijatelji i porodica su obavešteni da će par u tom periodu biti potpuno nedostupan. Žele da ograniče kontakt sa spoljnim svetom, osim u hitnim slučajevima, kako bi se u potpunosti posvetili jedno drugom.