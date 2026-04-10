Ivanka Tramp briznula je u plač govoreći o ženama koje su oblikovale njen život, pokazavši retku stranu emocija. Trampova (44) je tokom gostovanja u podkastu „Dnevnik jednog direktora” (Diary of a CEO) zatražila maramicu dok je pričala o svojoj majci i baki po majci.

Tokom devedesetominutnog intervjua suze su joj navirale i u drugim trenucima, posebno dok je govorila o borbi supruga Džareda Kušnera sa rakom štitne žlezde te o tome kako je sa dvoje svoje dece u „stvarnom vremenu” gledala pokušaj atentata na svog oca u Batleru.

Ipak, najemotivniji trenutak bio je onaj u kojem je izrazila žaljenje što njeno troje dece, Arabela, Džozef i Teo, neće imati priliku da upoznaju svoju baku Ivanu Tramp. Istakla je kako je zahvalna što njena baka, Ivanina majka Mari Zelničkova, živi sa njima na Floridi. Ivanka je ispričala kako je baka, koju porodica od milja zove „Babi”, odgajala nju i njenu braću, Dona mlađeg i Erika, dok su bili deca. „Moja baka je kuvala svaki obrok”, rekla je. „Neverovatno je brižna.”

Ivanka i suprug Džared Kušner preselili su se na Floridu nakon prvog mandata predsednika Trampa. Svoju decu odgajaju u Majamiju, a Babi živi sa njima. „Blagoslov je imati je u našem domu”, rekla je Trampova, dodajući kako ceni priče koje Babi priča njenoj deci.

„Priča im o sebi i o mojoj majci, koju nažalost nisu stigli da upoznaju.” U tom trenutku Ivanka je morala da zastane kako bi se pribrala i suspregnula suze. Voditelj podkasta Stiven Bartlet upitao ju je: „Jeste li dobro?” „Jako volim tu ženu”, odgovorila je Trampova dok su joj tekle suze, napomenuvši: „Ovo mi se ne događa često.”

„Naučila me je toliko toga o ljubavi”, nastavila je. „Teško mi je da je gledam sada dok se bori sa starošću.” Potom je šapnula: „Možda bih ipak trebalo da uzmem maramicu”, koju joj je asistent odmah doneo. Ivanka je svoju pokojnu majku Ivanu opisala kao „izvanrednu”. Ivana Tramp preminula je 2022. godine u 73. godini nakon pada u svom domu u Njujorku. „Majka me je naučila važnosti namere u svemu što radiš”, rekla je, ponovo se rasplakavši. „Oprostite”, šapnula je.

Ivanka je bila vrlo bliska sa majkom te joj je održala i posmrtni govor. „Trudim se da ne zaplačem ponovo”, kazala je dok joj je Bartlet pokazivao fotografije iz detinjstva. „Živela je dobar život. Bila je vrlo radosna.” Napomenula je i kako gubitak roditelja, pogotovo neočekivan, ostavlja dubok trag. Tokom pandemije Ivanka je sa porodicom bila u Vašingtonu, služeći u Beloj kući tokom prvog mandata predsednika Trampa, dok je njena majka bila u Njujorku. „Uistinu čuvamo uspomenu na nju”, rekla je.

Iako je bila savetnica u očevom prvom mandatu, Ivanka je odlučila da se neće vratiti u Belu kuću u njegovom drugom mandatu, koji je započeo u januaru 2025, istaknuvši da su joj deca prioritet. Otkrila je i da je krenula na terapiju nakon odlaska iz Bele kuće 2020. godine, u vreme kada se Kušner borio sa bolešću. „Život nam je bio u previranju. Džaredu je drugi put dijagnostikovan rak štitne žlezde, a potom mi je preminula majka.” Kušner je operaciju tumora tajio dok je bio viši savetnik, što je kasnije otkrio u memoarima, a drugoj operaciji je podvrgnut 2022. godine.

Ivanka se prisetila i trenutka kada je uživo gledala pokušaj ubistva svog oca u Pensilvaniji u julu 2023. Bila je u Trampovom golf klubu u Nju Džerziju sa decom kada je na vestima videla šta se događa. „Bila sam užasnuta i uplašena, osećala sam potrebu da zaštitim decu”, rekla je. No, čim je videla oca kako ustaje i napušta pozornicu uz tajnu službu, znala je da će biti dobro. Otkrila je i da je oprostila atentatoru Tomasu Kruksu: „Praštanje je teško u ovakvim situacijama, ali mislim da se mora. Njegov život je blagoslov.” Zaključila je lekcijama koje je naučila kroz gubitak majke i suprugove zdravstvene probleme: „U životu ništa ne smete uzimati zdravo za gotovo. Naučila sam to na teži način.”

(Kurir.rs/ Večernji list)