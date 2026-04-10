Biljana Čekić je rođena 2007. godine kod Kozarske Dubice u Republici Srpskoj, a veliku popularnost kao mlada glumica stekla je ulogom u filmu "Dara iz Jasenovca".

Biljana Čekić u ulozi Dare u filmu „Dara iz Jasenovca" Foto: Aleksandar Letić

Ulogu u kojoj je briljirala dobila je sasvim slučajno nakon kastinga koji je organizovan u njenoj školi. Zahvaljujući istoj postala je poznata i vrlo je popularna na društvenim mrežama.

Kada je snimljen film Biljana je imala samo 13 godina i bila mala devojčica ali dorasla važnoj ulozi koju je dobila. Danas je punoletna i uživa u svemu onome kao i njeni vršnjaci, a sigurno je da joj je filmska rola o kojoj priča cela Srbija donela i popularnost te otvorila mnoga vrata.

"Nastavnica nam je podelila papire na kojima je pisalo ako želimo da se prijavimo na audiciju, i ja sam se odlučila prijaviti, i onda su me zvali na uže krugove, i na kraju su mi rekli da sam dobila ulogu", govorila je Biljana nakon snimanja filma , koja je dodala i da je ulogu želela više od svega.

Radnja filma "Dara iz Jasenovca" dešava se tokom Drugog svetskog rata, u periodu posle hrvatsko- nemačke ofanzive na Kozari, kada lokalno stanovništvo završava u koncentracionim logorima. Među njima je i desetogodišnja Dara sa svojom majkom i dva brata. O sudbini oca ne znaju ništa. Užas koji će preživeti preko Jasenovca do logora Stara Gradiška učiniće da Dara odraste preko noći. Darinu majku i starijeg brata ubijaju, a smisao njenog života postaje da sačuva život mlađeg brata.