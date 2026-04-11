Glumac Hju Džekman je imao 27 godina kada se 11. aprila 1996. u Australiji oženio svojom 13 godina starijom koleginicom Deborom-Li Fernes. Njihova ljubavna priča godinama je smatrana jednom od najjačih u glumačkom svetu, a počela je sasvim neočekivano. Upoznali su se na snimanju australijske serije „Koreli“. On se odmah zaljubio u nju, a njihova veza se brzo i intenzivno razvijala.

Venčali su se sledeće godine i godinama su smatrani jednim od najstabilnijih parova u Holivudu. Njihova veza se zasnivala na međusobnoj podršci, razumevanju i jakoj emotivnoj vezi od početka, koju su često isticali u javnim nastupima. Nisu mogli da imaju biološku decu, pa su usvojili sina Oskara i ćerku Avu. Uvek su isticali koliko se vole i podržavaju, a kritike zbog razlike u godinama ih nikada nisu uznemiravale.

Tokom decenija braka, često su navođeni kao primer stabilne veze u svetu poznatih ličnosti, bez većih skandala i drame. Džekman nije krio da mu je supruga bila velika podrška u karijeri, dok je Fernes isticala važnost zajedništva i poverenja.

Stoga ne čudi što je 2023. godine sve šokirala vest da se Hju i Debora-Li razvode nakon 27 godina braka. Njihov razvod je zvanično okončan u junu te godine. Odmah su počele spekulacije o tome šta bi mogao biti razlog razdvajanja, i nije trebalo dugo da se misterija reši.

Sumnjalo se da je Hju prevario suprugu, a Debora je to na neki način potvrdila kada je lajkovala objavu na Instagramu u kojoj se tvrdi da ju je muž ostavio zbog ljubavnika. Godinu dana pre razvoda, Hju je upoznao svog kolegu Satona Fostera dok je radio na mjuziklu „The Music Man“. Par se slagao, i on je odlučio da se razvede. Nakon što se saznalo da se Džekman razvodi, Saton je učinila isto.

Posle 10 godina braka, ostavila je scenaristu Teda Grifina. Hju i Saton su od tada potvrdili da su u vezi, provode svaki slobodan trenutak zajedno i ne kriju koliko se vole. Takođe im ne smeta što ih mnogi kritikuju zbog uništenja dva braka.

