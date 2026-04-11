Dvanaestogodišnja Nort Vest, ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, privukla je veliku pažnju na ovogodišnjem izdanju jednog od najpoznatijih muzičkih festivala na svetu, Kočele.

Njeno pojavljivanje nije prošlo nezapaženo, pre svega zbog upečatljivog stajlinga koji je odmah pokrenuo lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Tetovaže, jaka šminka i tirkizna kosa izazvali burne komentare

Za festivalsko pojavljivanje Nort je odabrala izgled koji je mnoge iznenadio. Pojavila se sa tetovažama, naglašenom šminkom, upadljivim nakitom i dugom tirkiznom kosom, zbog čega su brojni korisnici interneta kritikovali Kim Kardašijan.

Mnogi su ocenili da je takav imidž neprimeren njenim godinama, pa su usledili brojni negativni komentari.

„Devojčica od 12 godina izgleda kao žena od 35“, „Ona ima samo 12 godina, šta je ovo, kakav je ovo imidž?“, „Zašto ona ne štiti sopstveno dete?“, „Šta očekivati od takvih roditelja“, „Žao mi je ove devojčice“, neki su od komentara koji su se pojavili na mrežama.

Bilo je i onih koji su stali u njihovu odbranu

I dok su jedni kritikovali Kim zbog toga što je dozvolila ćerki takav izgled, drugi su imali potpuno drugačiji stav. Kako su naveli, porodica Kardašijan je godinama pod konstantnim povećalom javnosti, pa se, bez obzira na to šta urade, uvek pojavi veliki broj onih koji će ih osuđivati.

Tako je i ovoga puta deo javnosti poručio da negativne reakcije više govore o potrebi za kritikovanjem nego o samoj devojčici i njenom izgledu.

Kritike na račun Nortinog izgleda traju već neko vreme

Ovo nije prvi put da se Nort našla na meti komentara zbog svog stila. U junu prošle godine napunila je 12 godina, a tim povodom Kim joj je organizovala veliko slavlje u Meksiku.

Još tada su se pojavile zamerke na račun garderobe i celokupnog izgleda devojčice. Pojedini komentatori tvrdili su da Nort izgleda mnogo starije nego što jeste, da Kim nema kontrolu nad njenim modnim izborima, kao i da devojčica ne odrasta na način koji bi se mogao nazvati uobičajenim detinjstvom.

Javnost ponovo podeljena oko roditeljskih odluka Kim Kardašijan

Najnovije pojavljivanje Nort Vest na Kočeli ponovo je otvorilo staru raspravu o granicama roditeljske slobode, javne izloženosti dece poznatih i uticaju imidža koji se gradi od najranijih godina.

Dok jedni smatraju da je reč o preterivanju i neprikladnom predstavljanju deteta, drugi veruju da je u pitanju još jedan primer preoštre osude porodice koja je odavno navikla da svaki njen potez izaziva buru u javnosti.

