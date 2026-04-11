Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović u braku su od 2008. godine

Porodična vikendica glumačkog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića je pravi raj na zemlji. Oni godinama žive u domu u Beogradu. A za one dragocene trenutke, kada žele da pobegnu od gužve i vreve beogradskih ulica, njih dvoje stvorili su sopstvenu oazu mira.

Reč je o vikendici u Čortanovcima, koja predstavlja parče njihovog raja. Ovo je luksuzno imanje, u sklopu kog, pored porodične kuće, imaju i veliko dvorište sa bazenom, a iz ove bajkovite oaze pruža se pogled na Dunav.

Skladan bračni par ovde uživa da provodi vreme sa svojim naslednicama Verom i Milom, posebno za vreme praznika, a u njihov dom možemo da zavirimo putem društvenih mreža, budući da Sloboda često deli fotografije iz ove kuće sunčajući se kraj bazena.

Sloboda je nedavno na Instagramu podelila kako je uživala u obilasku vinograda sa prijateljicama, dok prema Instagram objavama Vojin često uživa u ribolovu sa njihovim porodičnim prijateljem Vukom Kostićem. Glumac gaji vinovu lozu na ovom imanju, a pogled je čaroban. Tokom izgradnje vikendice, on je bio sam svoj majstor. Pomoćni objekat pored kuće izgradio je uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažmana firmi za gradnju.

Vikendica smeštena u posebnoj ulici

U čast Nebojše Glogovca nekoliko ulica ponelo je njegovo ime, a jedna se nalazi u Čortanovcima u Inđiji. Ipak, zanimljivost koja je mnoge raznežila i rastužila vezuje se za činjenicu da u ovoj ulici u Čortanovcima nekretninu poseduje i njegov kum Vojin Ćetković.

Reditelj Balša Đogo podelio je na društvenim mrežama Vojinov račun, gde ispod njegovog imena stoji i ime ulice koje nosi naziv po Glogovcu.

Fotografija je izazvala lavinu komentara i emotivnih poruka na mrežama, a jedan je ostavila i Sloboda Mićalović.

Kumovi Ćetković i Glogovac su godinama su bili nerazdovjni prijatelji. Njihovo prijateljstvo počelo je na studijama.

Na klasi su bili sa Natašom Ninković i Sergejom Trifunovićem, a prijateljstvo su krunisali kumstvom 1996. godine. Tada je Vojin bio kum na Nebojšinom venčanju sa prvom suprugom Minom, a kasnije je i krstio njegove sinove Gavrila i Miloša.

Video: Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković pevaju u kafani