Glumac Dragan Mićanović, koji je u prethodnom periodu izazvao veliku pažnju publike ulogom Zorana Đinđića u seriji „Sablja“, van scene je pre svega posvećen ulozi oca. Poseban ponos predstavljaju mu ćerke Iva i Lena, koje su aktivne na društvenim mrežama i već privlače interesovanje javnosti.

Iz braka sa glumicom Anom Sofrenović, koji je završen razvodom 2011. godine, ostalo je ono što im je bilo najvažnije — zajednička želja da, uprkos teškim životnim okolnostima i Aninoj borbi sa depresijom, sačuvaju dobar odnos i deci pruže stabilnost i pažnju.

O roditeljstvu je govorio iskreno

Mićanović je ranije otvoreno govorio o tome koliko je danas zahtevno biti roditelj i koliko je važno imati poverenje u mlađe generacije.

„Teško je u današnje vreme biti roditelj... Moramo da verujemo mlađim generacijama, onima koji dolaze iza nas, da će biti mudrije, pametnije od nas“.

Obe ćerke povukle su na roditelje

Po svemu sudeći, obe naslednice iz poznate glumačke porodice ponele su sa sobom umetničku crtu svojih roditelja. Pored toga što su prisutne na društvenim mrežama, njihova interesovanja i afiniteti pokazuju da im svet umetnosti nije stran.

Starija ćerka život nastavila van regiona

Starija ćerka Iva, koja ima 25 godina, nakon završenih studija u Sloveniji odlučila je da život i karijeru nastavi u inostranstvu. Tamo se posvetila daljem usavršavanju i razvijanju sopstvenog umetničkog izraza.

Njena pojava, ali i talenat koji pokazuje, kod mnogih bude utisak da bi mogla da krene sličnim putem kao njeni roditelji, Ana Sofrenović i Dragan Mićanović.

Iva Mićanović, starija ćerka Dragana Mićanovića i Ane Sofrenović Foto: printscreen/instagram/_everin

Lena je okrenuta obrazovanju, jezicima i putovanjima

Mlađa ćerka Lena oduvek je bila usmerena na obrazovanje i lični razvoj. Posebno je zanimaju strani jezici, putovanja i upoznavanje novih kultura.

Poput starije sestre, i ona pokazuje sklonost ka umetnosti i glumi, a javnost je često viđa uz oca na filmskim premijerama i drugim javnim događajima.

VIdeo: Dragan Mićanović o ulozi kneza Miahila