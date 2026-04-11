Šarmantna glumica Ivana Mihić, ćerka Gordana Mihića i Vere Čukić, posle smrti oca, sa majkom se preselila iz grada u selo i postala volonter u manastiru Rajinovac koji je godinama posećivala zajedno sa roditeljima.

Ivana ovaj srpski manastir nadomak Grocke posećuje godinama i uživa da provodi vreme u njemu. Isticala je da je ispunjava da pomaže oko restauracije, popravki i svakodnevnih poslova koji se u manastiru odvijaju.

Lepa glumica se na svom Instagram nalogu pohvalila da je učestvovala u poslednjim manastirskim radovima:

"Volonter sam obnove Manastira Rajinovac i Arhimandrit Serafim Kužić, starešina manastira, i ja obaveštavamo vas da je završena kompletna rekonstrukcija krova crkve Rođenja Presvete Bogorodice uz blagoslov Patrijarha Porfirija, kao i da smo uporedo sa tim ogromnim građevinskim radovima završili i formiranje manastirske biblioteke kao nama izuzetno bitnog duhovnog dela obnove manastira Rajinovac." - napisala je glumica i dodala:

"Pomenula bih i naše dosadašnje radove na obnovi: popločavanje kamenom velikih staza i porte, prostora ispred mnastirskog konaka, obnova drvenarije na crkvi Rođenja Presvete Bogorodice, asfaltiranje kolovoza, trotoara, pešačkih staza" - napisala je ponosno glumica.

Ivana je posebno vezana za manastir Rajinovac iz još jednog razloga. Naime, njen otac, čuveni reditelj i scenarista Gordan Mihić je 2019. godine sahranjen na manastirskom groblju.

"Na manastirskom groblju počiva u večnom miru moj voljeni otac, naš veliki pisac, scenarista, reditelj i humanista Gordan Mihić. 11.8.2024. navršava se pet godina od njegovog odlaska. Mir Gordanovoj duši." - ovim je ivana zavšrila svoju objavu.

Inače, manastir Rajinovac se prvi put pominje u prvoj polovini 16. veka, tačnije 1528. godine kao manastir Sveti Rajko. Prvobitna manastirska crkva nije sačuvana, i od tog perioda više puta je rušena i obnavljana, a sadašnji oblik dobija 1793. godine.

