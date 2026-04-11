Slušaj vest

Glumac Ben Aflek je navodno svojoj bivšoj supruzi, pevačici i glumici Dženifer Lopez, besplatno prepustio svoj ceo udeo u njihovoj vili vrednoj 60 miliona dolara.

Bivši par izmenio je sporazum o podeli imovine, koji prema pisanju TMZ-a sada navodi „prenos imovine među supružnicima“. Iako dokument ne precizira tačnu prirodu prenosa, izvori bliski situaciji potvrdili su u petak da je Aflek predao svoj udeo u nekretnini bez ikakve naknade.

Dženifer Lopez i Ben Aflek na premijeri filma Kiss of the Spider Woman

Aflek i Lopez kupili su ogromno imanje na Beverli Hilsu za 60,85 miliona dolara u junu 2023. godine, dok su još bili u braku. Vila od 3500 kvadratnih metara, koja uključuje neverovatnih 12 spavaćih soba, 24 kupatila i košarkaško igralište, trebalo je da bude njihovo savršeno ljubavno gnezdo. TMZ je tada izvestio da su glumac i pop zvezda, koji su se venčali u julu 2022, nekretninu platili gotovinom. No, već sledećeg juna stavili su zajednički dom na prodaju usred glasina o razvodu.

Uprkos izveštajima da vilu prodaju jer je Lopez smatrala da je „prevelika za nju“, a Afleku se „nikada nije sviđala“, pevačica je podnela zahtev za razvod dva meseca kasnije. Istog leta Aflek je kupio vilu u Pasifik Palisejdsu za 20,5 miliona dolara kako bi bio bliže svojoj deci: Vajolet (20), Serafini (17) i Samjuelu (13), koju ima s bivšom suprugom Dženifer Garner.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Theo Von

Aflek i Lopez finalizovali su razvod u januaru 2025. godine, a sudbina kuće ostala je neizvesna jer je i dalje bila na tržištu. Lopez je sledećeg marta kupila dom u Los Anđelesu za 18 miliona dolara za sebe i svoje 18-godišnje blizance, Maksa i Emi, iz braka s Markom Entonijem.

Prošlog leta par je iznenađujuće povukao vilu sa tržišta, što je opisano kao „poslovna odluka“.

„Iako su se nadali prodaji, oklevali su da prihvate veliki gubitak“, rekao je tada izvor za Pipel (People). „Snizili su cenu kako bi privukli interes, a kada se to nije dogodilo, savetovano im je da povuku nekretninu iz prodaje. Bila je to zajednička poslovna odluka.“

1/5 Vidi galeriju Vila Dženifer Lopez i Bena Afleka Foto: REALTOR / Planet / Profimedia, MLS CRISNet / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Stručnjak za nekretnine dodao je kako je tržište trenutno nepovoljno za prodavce, posebno u tom cenovnom rangu. No, s ovim novim razvojem događaja, čini se da je budućnost mega-vile u potpunosti u rukama Dženifer Lopez, koja je nedavno izjavila da se oseća „slobodno“ dve godine nakon razvoda.

„U svojoj sam srećnoj eri“, rekla je u isečku za „Gud morning Amerika“ (Good Morning America). „Mislim da se prvi put u životu osećam slobodno, svoja sam i to je jako dobar osećaj.“

(Kurir.rs/Večernji)