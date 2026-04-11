Paulina Porizkova, bivša manekenka i glumica, progovorila je o obrascu seksualnog uznemiravanja koji je kao tinejdžerka uočila u modnoj industriji. Manekenka češkog porekla (60) na Instagramu je objavila video u kojem je opisala nekoliko neprijatnih susreta s početka svoje karijere, kada je imala samo 15 godina.

"Ponekad su ljudi kod kojih sam dolazila bili pristojno odeveni i sedeli u kancelarijama, a ponekad su to bili muškarci srednjih godina u neurednim stanovima koji su me samo hteli fotografisati, onako usput, po mogućnosti u toplesu“, rekla je govoreći o tzv. „go-and-see“ pozivima na koje ju je slala njena manekenska agencija.

Paulina Porizkova

„Više ni ne znam broj muškaraca u otvorenim kućnim ogrtačima koji su me dočekivali u hotelskim sobama ili stanovima u koje su me slali agencija ili klijenti. Sve sam to uzimala zdravo za gotovo“, nastavila je Porizkova i dodala: „Mislila sam da je moj posao skidati se, ponovo se oblačiti i onda kreativno učiti kako odbijati napaljene muškarce tako da ih ne uvredim i ne izgubim posao.“

Manekenka koja je ispisala istoriju pozirala je i za Sports ilustrejted (Sports Illustrated), a rekla je kako je tek devedesetih godina, nakon što je videla emisiju Opre Vinfri o seksualnom uznemiravanju na radnom mestu, uspela da shvati šta joj se zapravo događalo.

Svoje iskustvo povezala je s aktuelnom kontroverzom oko objave novih dokumenata iz istrage protiv Džefrija Epstina, osuđenog za trgovinu velikim brojem maloletnih devojaka, te je video označila haštagovima „Epstein“, „Epstein files“ i „justice“.

„Kada dete stavite u bilo kakvu situaciju, ono će se prilagoditi. To je ono što je kod dece neverovatno, beskrajno su prilagodljiva, ali i potpuno usmerena na sebe, što znači da ih je lako okriviti za bilo šta i da će to slepo prihvatiti“, rekla je. „Naravno, to može boleti i može biti loše, ali ako vam odrasla osoba kaže da je to tako kako treba biti, ko ste vi, dete, da se bunite?“

„Zbog toga su deca najlakša meta“, nastavila je. Govoreći direktno u kameru, Porizkova se osvrnula i na one koji smatraju da je tinejdžer dovoljno star da se više ne smatra detetom.

„Ako niste sigurni koliko je tačno dete staro… onda ili nemate dete ili nemate dovoljno ljudskosti da se setite kako je to bilo biti dete“, zaključila je.

(Kurir.rs/Večernji)