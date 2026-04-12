Slušaj vest

Džastin Biber prvi put je nastupio kao glavni izvođač na festivalu Koačela, ali njegov nastup nije kod svih fanova izazvao oduševljenje. Naprotiv, deo publike ostao je razočaran jer je pevač odlučio da set listu uglavnom zasnuje na novijim i manje poznatim numerama, dok je njegove najveće hitove gotovo potpuno zaobišao.

Kanadska pop zvezda, koja sada ima 32 godine, do sada se na ovom festivalu pojavljivala četiri puta, ali isključivo kao specijalni gost. Ranije je nastupao uz Arijanu Grande, Čensa repera, Danijela Cezara i Tems, a ovog puta prvi put je dobio centralni termin kao glavna zvezda večeri.

Nastup počeo na vreme, ali usledila su podeljena mišljenja

Biberov nastup drugog dana festivala bio je zakazan za 23.25, što je već samo po sebi kasan termin, a pred izlazak na scenu kružile su i glasine da bi vetar u pustinji mogao dodatno da odloži koncert.

Ipak, pevač se pojavio tačno na vreme, uz glasne ovacije publike. Na binu je izašao u ležernom izdanju, u šortsu, dukserici i sa naočarima za sunce, a potom započeo nastup pesmama koje ne spadaju među njegove najprepoznatljivije hitove.

Publika očekivala klasike, dobila noviji repertoar

Iako je tokom večeri izveo i poneki fanovima drag singl, poput pesme Stay iz 2021. godine, koju je snimio sa The Kid LaROI, najveći deo nastupa bio je rezervisan za noviji materijal. Upravo je to izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, gde su se nizali komentari razočaranih gledalaca.

Mnogi su zamerili što nije izveo više svojih starih, dobro poznatih pesama, pa su se na internetu pojavile poruke u kojima se njegov nastup opisuje kao zbunjujući, mlak i nedostojan glavnog izvođača jednog od najvećih muzičkih festivala.

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Kritike nisu bile usmerene samo na izbor pesama, već i na celokupan utisak koji je Biber ostavio na sceni. Pojedini korisnici društvenih mreža podsmevali su se njegovom stajlingu, dok su drugi ocenjivali da je energija nastupa bila daleko ispod očekivanja.

Bilo je i onih koji su ocenili da je razlika između njegovog nastupa i energičnog šou-programa koji je prethodne večeri priredila Sabrina Karpenter bila više nego očigledna. Dok su jedni pokušavali da objasne njegov izbor repertoara, drugi su poručivali da je publika očekivala mnogo više od umetnika takvog kalibra.

Nastup otvorio novim pesmama

Biber je koncert otvorio numerom All I Can Take iz 2025. godine, koju je izveo pod plavo-belim svetlima i psihodeličnim vizuelnim efektima. Nakon toga usledila je i pesma Speed Demon, takođe iz 2025, u kojoj se, prema tumačenju publike, osvrće na spekulacije koje se u javnosti vode o njegovom zdravstvenom i psihičkom stanju.

