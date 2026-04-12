Tereza Đelmiš Babić ostala je upamćena kao jedna od najlepših žena nekadašnje Jugoslavije, ali njen život nije krenuo putem koji su joj mnogi predviđali. Iako je još kao veoma mlada dospela u centar pažnje, umesto estrade, glamura i lake popularnosti, birala je školovanje, rad i mirniji život. Njena sudbina, međutim, bila je toliko neobična da i danas izaziva pažnju javnosti.

Rođena 2. juna 1951. godine u Beogradu, odrasla je u radničkoj porodici, uz oca Lajoša, metalostrugara iz Subotice, majku Maru, mašinskog tehničara iz Like, i mlađu sestru Božanu. Detinjstvo pamti po jednostavnom životu, vinogradima i životinjama, a upravo tim korenima se kasnije s posebnom emocijom vraćala.

- Sa sestrom sam bosonoga odrasla u bajkovitim vinogradima i sa životinjama. Gledali smo kako ih roditelji hrane i učestovali smo u tome. Sestra i danas ima i salaš i životinje i, evo, sad sam se i ja sa zadovoljstvom vratila. Vinograde treba gajiti, to je sveta kategorija, za mene ima sveto značenje - rekla je Tereza u emisiji "Dok anđeli spavaju" prošle godine, te se osvrnula na titulu misice:

- Eto, i to je pravo čuda da sam iz svog bosonogog detinjstva lansirana u nekakvi beogradski džet-set, gde sam upoznala i pisce, i slikare, i glumce. Ali sam se posle takmičenja u Lonodnu vratila u školasku klupu da završim peti razred Učiteljske škole i to je prestavljalo čudo za novinare, nisu mogli da veruju da sam se vratila u Suboticu u svoje "blatište".

Od učiteljske škole do krune najlepše u zemlji

Iako se danas njeno ime vezuje za titulu Mis Jugoslavije, Tereza nije sanjala svet piste i reflektora. Želela je da postane učiteljica, a na izbor lepote nije se ni prijavila sama. Njene fotografije na konkurs je, praktično bez njenog znanja, poslao novinar subotičkih novina Milenko Brustulov.

Na kraju je pobedila najpre na jednom, pa zatim i na glavnom takmičenju, a 1970. godine ponela je titulu Mis Jugoslavije. Žiri sastavljen od poznatih imena, među kojima su bili Oliver Mlakar, Bata Živojinović i Dragan Džajić, odlučio je da upravo ona bude najlepša devojka u zemlji.

Na izboru održanom u Domu sindikata u Beogradu, među 24 devojke iz svih krajeva tadašnje države, osvojila je krunu, ali i niz vrednih nagrada — novac, automobil „Fiat 1300“, šivaću mašinu „Bagat“, kao i put u London na izbor za Mis sveta.

Na svetskom takmičenju plasirala se među deset najlepših, iako nije ušla u samu završnicu. Po povratku kući, čekale su je brojne ponude iz sveta javne scene, ali je ona odlučila da krene sasvim drugim putem.

Umesto slave, izabrala je obrazovanje

Dok su mnogi očekivali da postane glumica, pevačica ili model, Tereza je izabrala fakultet. Novčana nagrada koju je dobila kao misica omogućila joj je da upiše Filološki fakultet u Beogradu, što joj je bilo važnije od svih vrata koja su joj se otvorila u svetu popularnosti.

Kako javnost nije mogla da poveruje da se odmah posle izbora za Mis sveta vratila u školsku klupu, o njoj je snimljena i posebna emisija. Upravo tada dogodio se susret koji će joj promeniti život.

- Dragan Babić je došao je da snimi emisiju sa mnom i da vidi kako izgleda moj životu u Učiteljskoj školi, kao i kako držim časove đacima prvacima. I to je bilo isto čudo što je emitovano - otkrila je Tereza.

Velika ljubav sa Draganom Babićem

Taj susret sa čuvenim novinarom Draganom Babićem prerastao je u veliku ljubav. On je tada već bio jedno od najpoznatijih televizijskih lica, autor ekskluzivnih intervjua i čovek širokog duha, a njihova veza trajala je punih devet godina.

Tereza je jednom prilikom otkrila i kako je sve zapravo počelo:

- Ma ja nisam pratila ta takmičenja, znala sam samo neke naše čuvenije lepotice. Na takmičenje se nisam ja prijavila, već je to uradio novinar iz subotičkih novina Milenko Brustulov. Slikao je jednom prilikom na Paliću i poslao te moje slike u "Bazar" i druge naše listove. I posao ih je i na konkurs, takoreći, bez mog znanja. Kad sam dobila poziv da se pojavim u Zrenjaninu, bila sam stavljena pred svršen čin. Na iznenađenje svih i na svoje iznenađenje bila sam izabrana za najlepšu. Posle sam došla u Beograd i tamo isto bila najlepša - rekla je Tereza u emisji "Dvogled" 1971. godine.

U tom periodu nastao je i kadar koji se i danas pamti — Tereza i Dragan na biciklima pored Palića. Iza te slike, kako je kasnije objasnila, stajala je upravo njegova ideja.

- Pošto je Babić bio iz filmskog sveta, on je predložio da mi snimimo tu scenu. On je sve to složio i mi smo onda vozili narednih deset godina - rekla je čuvena lepotica kroz osmeh.

Ljubav nije dobila srećan kraj

Iako je njihova priča dugo delovala kao filmska, kraj nije bio takav. Tereza je otvoreno govorila o trenutku kada se u njihov odnos umešala druga žena — slavna glumica Liv Ulman.

- Ta vožnja završila se srećno, jer je na putu bio moj sin Damjan. Međutim, saobraćaj je uletela Liv Ulman, čuvena glumica sa kojom je Dragan snimao emisiju u Londonu "To sam ja", koju sam mu, čak, ja i pomogla da je osmisli. On posle "Dvogleda" nije znao šta će, ispisao se, ostao je bez ideja, pa smo mu predložili da napravi tu seriju i uspeo je da ugovori intervju sa Liv - ispričala je Tereza do detalja kako je njena ljubav sa Draganom počela da se gasi, te dodala:

- Zajedno smo i osmislili ime serijala "To sam ja", sa idejom da sagovornici budu iskreni i otvoreni. Otišao je u London da snimi tu emisiju, i tu se desila nova ljubav "a la Babić". I ja sam bila ostavljena na ulici u sedmom mesecu trudnoće. To sam junački podnela, nekako sam imala čudesno smirenje. I nisam "dugo" plakala, samo dva, tri meseca, dok se Damjan nije rodio. Tako sam ja postala majka i prenela svu ljubav na svoje dete. Na jednog novog Babića.

Borba za posao i sigurnost

U jednom od najtežih životnih perioda, Tereza je pokazala ogromnu snagu. Kako bi sačuvala makar osnovnu sigurnost pred porođaj, otišla je kod tadašnjeg direktora RTS-a Bore Mirkovića.

- On je samo digao sidro i ostavio i mene, i televiziju i Jugoslaviju i sve od zaljubljenosti svoje. Otišla sam da zamolim Boru da mu ne da otkaz, jer ću onda ja da izgubim zdravstveno i socijalno osiguranje, ne bih mogla ni da se porodim u porodilištu. Kada je čuo priču i da ja nisam zaposlena na RTS-u, već pod ugovorom, odmah je izdao dekret da se zaposlim. I tako sam ja primljena na posao 15. avgusta, a porodila se 18. 08. 1980. godine i rodila muško - govorila je čuvena misica.

Posle toga nastavila je dalje oslanjajući se na znanje i rad. Bavila se lekturom i prevođenjem sa mađarskog i engleskog jezika, prevodila mađarske filmove i uspevala da izgradi stabilan profesionalni život.

Imala samo kome da se okrenem i šta da radim. Bila sam lektor i prevodilac za mađarski i engleski jezik. Prevodila sam mađarske filmove, dobro sam zarađivala i to me je ispunjavalo.

Sin Damjan i odnos prema Draganu Babiću

Njen sin Damjan završio je Akademiju likovnih umetnosti, ali odrastanje bez zajedničkog porodičnog doma ostavilo je trag.

Nikada nisam živeo u porodici, imao sam nula godina kada su se moji roditelji rastali - rekao je kada je imao samo 15 godina.

I pored svega, Tereza je o Draganu Babiću kasnije govorila sa poštovanjem, ističući njegovu harizmu, intelekt i ljubav prema knjigama.

- Obožavao je knjige. Prvo bi ih mazio, pa onda čitao. Obavezno bi podvlačio rečenice i pisao svoje primedbe, zato je voleo da poseduje knjige koje čita. Danas kada Damjan to čita, smeje se i doživljava ih lično.

Otkrila je i da je fakultet završila upravo u vreme dok su bili zajedno.

- U njegovom krilu sam završila Filološki fakultet. I ja sam Draganu Babiću beskrajno zahvalna i što me je uzeo i što me je ostavio. Mogu tako reći, zato što je tako, valjda, trebalo da bude. Mislim da je njemu Bog dao nešto što nije mogao da odbije, da bi mene oslobodio za neke nove zadatke koji su me čekali - smatrala je Tereza.

Nova ljubav došla je sasvim neočekivano

Posle svega, život joj je priredio još jedan veliki preokret — ovaj put na putovanju. Tokom povratka iz Amerike upoznala je Ričarda Gulda, šarmantnog Amerikanca koji je na nju ostavio snažan utisak.

- Skale Mitić me je molio da ne sedim tako kao učmala raspuštenica, nego da krenem u Njujork sa Mirom i njim. On je poslom išao u Kanadu, a nas je hteo da povede u Njujork, da se malo provedemo. I ja sam pristala. To je bio april 1986, i dok smo bile tamo, izbija Černobil, a to je poremetilo mnoge planove. Mira i Skale su se vratili ranije, a ja sam imala tu rezervisanu jeftiniju povratnu kartu i morala sam da čekam do 12. maja. Jedva sam izdržala, gledajući na televiziji ono zastrašivanje naroda. I došao je taj dan povratka, let je bio iz Njujorka do Franfurkta, pa se tu presedalo u manji avion za Hrvatsku i Srbiju. Međutim, zbog tehničkih problema, sleteli smo u Ljubljanu. Svi smo bili evakuisani, psi su pregledali naše prtljage, a tu je bio jedan američki gospodin koji je sve prihvatao sa dozom humora. I mene su bili prozvali da otvorim kofer, a u njemu su bile neke igračke za Damjana. I onda je taj šarmanti gopodin rekao kako smo zbog mene sleteli i dangubimo šest sati, sve to sa dozom humora - priča Tereza.

O tom susretu nastavila je da govori sa mnogo detalja:

- Dok smo išli ka avionu, pričao mi je taj šarmanti Amerikanac kako je njegov otac Ilija došao iz Odese 1921, i kad je rekao to: "Ilija", nekako mi je zazvučalo milo. Ušli smo u avion, ja sam otišla skroz naped, i evo i njih dvojice, nastavili smo razgovor, rešim da ne budem namćorasta više i da komuniciram malo. I tu se mi dogovorimo da se vidimo u Beogradu, a taj gospodin se zvao Ričard Guld. I ja obećam da ću doći.

Iako je u početku pokušavala da izbegne susret, Ričard nije odustajao.

- Rekla sam mu da imam sina i da nema ko da ga čuva, a on mi je odgovorio da bez njega ni ne dolazim. Krenemo Damjan i ja, kad dolazi moja sestra i kaže mi: "Ja sam sad došla, a ti ideš na sastanak sa tamo nekim Amerikancem", i ja povedem i nju. I tako mi čoporativno dođemo u "Maderu". Moja sestra je vodila razgovor i spasla stvar. I uglavnom, nakon tri godine, taj gospodin je postao moj muž. I kad je dugo dete bilo na putu, mi smo se preselili u Ameriku. U avgustu 1989. smo se preselili, ja sam ćerku rodila u septembru.

Život u Americi i povratak u Beograd

Sa Ričardom je živela tri decenije, a njihov brak trajao je sve do njegove iznenadne smrti. Kum na venčanju bio im je Skale Mitić, koji je, kako je govorila, bio uz njih sve vreme.

- Sakle Mitić je bio i naš kum na venčanju u Njujorku i sve vreme je bio uz nas. Bili smo zajedno do kraja. Iznenada je preminuo od infarkta.

Tereza je 1992. godine postala dopisnik RTS-a iz Ujedinjenih nacija. Devet godina živela je u Sjedinjenim Američkim Državama, a zatim se 1998. vratila u Beograd, gde je do penzije radila u prevodilačkoj službi RTS-a. Pojavljivala se i kao reporter CNN-a iz Beograda.

Danas živi daleko od reflektora

Iako su joj zbog lepote, harizme i rečitosti predviđali veliku međunarodnu karijeru, Tereza Đelmiš Babić izabrala je potpuno drugačiji život. Danas uživa u miru, prirodi i porodici, daleko od svetla javnosti.

Video: Misica Tania o želji da se vrati u Srbiju