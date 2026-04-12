Glumica Lusi Lu se osvrće na period u svom životu kada joj je postavljena netačna dijagnoza raka. Ona kaže da je otišla kod lekara devedesetih godina nakon što je pronašla kvržicu u dojci.

„Nisam previše razmišljala o tome“, priznaje Lu za People pa dodaje: „Ali bilo je strašno, jer je u to vreme bilo dostupno manje informacija, pošto nismo imali internet.“

Majka jednog deteta objašnjava da je njen lekar „nekako opipao kvržicu i rekao da je to rak“, a ona je nastavila dalje bez „odlaska na skrining“ ili bilo kakvih dodatnih testova, uključujući „ultrazvuk ili mamograf“.

Umesto toga, zvezda filma Đavo nosi Pradu 2 je „odmah zakazala“ i otišla na operaciju kako bi joj kvržica bila uklonjena iz dojke, pre nego što je kasnije saznala da je bila benigna. Decenijama kasnije, dok sada razmišlja o svom putu, Lu kaže za PEOPLE: „Mislim da je to bio početak razumevanja toga kako da se zauzmem za sebe.“

Prema rečima zvezde, u trenutku kada je dobila ono što je mislila da je zvanična dijagnoza raka, nije joj palo na pamet da insistira na daljim analizama. „Iako mi je prijateljica rekla da potražim drugo mišljenje, nekako sam mislila: 'Pa, koja je svrha? Doktor zna o čemu govori'“, priznaje ona.

Glumica sada želi da motiviše druge da budu sami sebi najveći zagovornici, i koristi svoju platformu da podigne svest o važnosti rane detekcije kroz skrining raka.

„Ne radi se o popravljanju, već o istinskom razumevanju onoga što skrining jeste, kao i o informisanju i zagovaranju. To je veoma važna stvar“, kaže ona. „I iako nam je tehnološki toliko toga dostupno, mnogi ljudi to ne čine jer ne žele da znaju da li nešto nije u redu ili su prezauzeti... Ali koliko god da ste zauzeti, to je stvar koja spasava život, jer se često otkrije prekasno, a u tom trenutku se praktično borite da shvatite koji su vam resursi na raspolaganju.“ Lu je drago što može da pomogne drugima da se zauzmu za sopstveno blagostanje, i kaže za PEOPLE da nema nikakvih nedoumica oko toga kako se njen zdravstveni put odvijao pre mnogo godina.

„Nikada zapravo ne razmišljam o prošlosti sa žaljenjem. Uvek gledam na situaciju i učim iz nje“, kaže ona. „Mislim da ima previše trenutaka u kojima možete sebe kažnjavati, a smatram da to ne bi trebalo da krene sa tog mesta.“

„Mislim da bi trebalo da krene sa mnogo pozitivnijeg mesta, jer se ne možete vratiti kroz vreme. Tako da je to više kao: 'U redu, šta mogu da uradim drugačije i šta je bolji izbor za mene i za druge?'“, nastavlja zvezda filma Čarlijevi anđeli. Lu dodaje: „Osećam da se sve više ljudi zalaže za sebe, a posebno za zdravlje žena uopšte.“

„Mislim da je to od vitalnog značaja, jer ne želim da nastavljamo da gubimo ljude, i ne želim da se ljudi osećaju povređeno, izgubljeno i uplašeno“, nastavlja ona. „Želim da ovo postane deo njihovog redovnog režima: ako možete da ustajete svaki dan i vežbate, ovo je nešto što radite samo jednom ili dvaput godišnje za sebe, i to je zaista kritično važno.“