Pevačica Kejti Peri odlično se provodi na prvom vikendu muzičkog festivala Coachella 2026. godine. Ova 41-godišnja pop zvezda podelila je na društvenim mrežama niz fotografija i snimaka s festivala, pokazavši kako uživa u muzici, ali i u društvu svog dečka, bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa.

Kejti Peri i Džastin Trudo

Osim muzičkih nastupa, Kejti je objavila i fotografije i snimke na kojima se drži za ruke sa svojim 54-godišnjim dečkom Džastinom Trudoom. Par je snimljen kako zajedno uživa u muzici, jede grickalice i drži čaše u rukama. Kejti i Džastin u vezi su gotovo godinu dana. Prvi put su zajedno viđeni u Montrealu u julu 2025. godine, a pevačica je vezu diskretno potvrdila na Instagramu u oktobru iste godine.

Ljubavna prošlost Kejti Peri

Od burnih veza s muzičarima do holivudskih romansi i, najnovije, političkih simpatija – njen ljubavni život oduvek je bio tema od javnog značaja.

Sve je počelo 2006. s glumcem Džonijem Luisom (poznatim iz serije "Sons of Anarchy"), koji je tragično preminuo 2012. Potom je 2008. usledila veza s Trevijem Makojem, frontmenom benda Gym Class Heroes. Ipak, ta veza se završila mejlom, što je on kasnije nazvao "razornim".

Kratka romansa s pevačem Džošom Grobanom navodno je nadahnula njen hit "The One That Got Away". Ipak, prava oluja došla je s britanskim komičarem Raselom Brendom, s kojim se Peri venčala 2010, a razvela već godinu kasnije – i to porukom za doček Nove godine.

Nakon kratke veze s gitaristom grupe Florence and the Machine, Robertom Ekrojdom, usledio je njen najpoznatiji ljubavni rolerkoster, onaj s Džonom Mejerom. Njihova veza trajala je s prekidima do 2015, a oboje su o njoj kasnije pisali pesme.

Kratka epizoda s di-džejem Diplom bila je, kako je sama priznala, više zabavna nego ozbiljna. Međutim, 2016. se zaljubila u glumca Orlanda Bluma, i to nakon flerta na Zlatnim globusima.

Verili su se 2019, a godinu kasnije dobili ćerku Dejsi Dav. Međutim, početkom 2025. pojavile su se glasine o raskidu, a u julu su potvrdili da se razilaze "u miru" i ostaju posvećeni zajedničkom roditeljstvu.