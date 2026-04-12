Slušaj vest

Eva Longorija pokazuje svoju ljubav prema Francuskoj u najnovijoj sezoni svoje franšize Searching for... (U potrazi za...).Njena povezanost sa ovom zemljom datira još od njene veze sa francusko-američkim košarkašem Tonijem Parkerom (43), za kojeg je bila udata od 2007. do 2011. godine.

"Bila sam udata za Francuza, tako da sam se zaista zaljubila u Francusku kroz njegove oči jer je on toliki ljubitelj svoje zemlje. Mislim, on je toliki patriota“, kaže ona za PEOPLE o sportisti koji je igrao u NBA ligi 18 sezona.

„Živeli smo u Parizu tokom leta i ne samo u Parizu, već smo živeli svuda. Živeli smo u Lionu. Živeli smo u Fokonu. Išli smo u Limož. Išli smo svuda, širom Francuske jer je on morao svuda da igra košarku“, dodaje ona o Parkeru, koji je bio član francuske reprezentacije.

Toni Parker Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Pored njene francuske veze preko Parkera, Longorija je ambasadorka kompanije L'Oréal više od 20 godina i isto toliko dugo posećuje filmski festival u Kanu. „To je definitivno bila romantična veza sa ovom prelepom zemljom“, kaže ona.

Nakon razvoda od Parkera, Longorija se 2016. godine udala za Hosea Bastona, a par je 2018. godine dobio sina Santijaga Enrikea.

Tokom sezone od osam epizoda, Longorijina putovanja fokusirana su na hranu i istraživanje istorije nekih od najpoznatijih francuskih jela i puta te zemlje ka tome da postane „globalni standard za vrhunsku kuhinju“. Ona isprobava sveže ostrige u Parizu, bujabes u Provansi, muslin od žabljih bataka u Alzasu, dinstani goveđi burginjon u Burgundiji, puterastog plavog jastoga u Bretanji i sos bordelez u Bordou — da navedemo samo neke od osnovnih elemenata francuske kuhinje. „Ja sam toliki gurman, i volim da putujem, i volim istoriju“, kaže Longorija o tome kako je emisija o putovanjima uopšte nastala, dodajući: „A onda, naravno, imam tako snažne veze i povezanost sa Francuskom, i tečno govorim francuski, pa su mi dozvolili da radim i Francusku. Zlatni standard gastronomije je zaista francuska kuhinja. I tako mislim da su se sve tri moje strasti spojile u jednu a za to sam plaćena što je verovatno bila očigledna odluka" rekla je glumica

Bolan krah braka

Par se upoznao krajem 2004. godine, kada je Eva, koja se upravo razvela od glumca Tajlera Kristofera, sa svojim ocem gledala NBA meč San Antonio Spursa. Nakon što su je spazili, organizatori su pozvali glumicu da poseti svlačionicu i upozna igrače, a čim joj je pogled pao na nekoliko godina mlađeg Tonija Parkera, ona je bila "pečena".

Ni Toni nije bio ravnodušan kad su se prvi put ugledali, pa je odmah pitao glumicu i njenog oca da izađu zajedno na večeru. Uskoro su postali par, a njihova veza važila je za vrlo stabilnu. Nakratko su raskinuli u septembru 2006. godine, ali su se uskoro pomirili i verili dva meseca kasnije. Uvek su Toni i Eva bodrili jedno drugo, hvalili se u javnosti, a i da su hteli da sakriju svoju ljubav ne bi uspeli. Gledali su se zaljubljeno, ljubili, a Eva je istetovirala broj 9, koji je Parker nosio na dresu, na zadnjoj strani vrata.

Foto: Printscreen/Youtube/Netflix



Sudbonosno "da" Eva Longorija i Toni Parker izgovorili su 7. jula 2007. godine, i to na tako romantičan način – u Parizu, prekoputa Luvra, u Crkvi Svetog Germana od Oksera. U trenutku kada su tri godine bili u naizgled srećnom braku, Eva Longorija je podnela zahtev za razvod 2010, a kao razlog je navela "nepomirljive razlike". Istog jutra kada je ova vest osvanula u medijima, glumica je na Tviteru napisala:

– S velikom tugom, posle sedam zajedničkih godina, Toni i ja smo odlučili da se raziđemo. Jedno drugo volimo i molimo se za sreću onog drugog.

Ona je dodala da neće otkrivati više detalja o razvodu, a uskoro je tabloide preplavila vest da je Toni Parker bio neveran glumici. Ispostavilo se da je Longorija pronašla "stotine SMS poruka" koje je Parker slao drugoj ženi, i to Erin Beri, supruzi njegovor saigrača i prijatelja Brenta Berija.