Glumac Milan Vasić imao je poseban razlog za slavlje, i to čak dvostruki. Sa svojim pratiocima podelio je emotivnu porodičnu fotografiju, uz poruku: "Godišnjica braka i Despotov prvi Uskrs", a potom je svima čestitao veliki hrišćanski praznik rečima: "Hristos vaskrse".

Na fotografiji koju je objavio vidi se Milan sa suprugom i sinom u nežnom porodičnom zagrljaju. Njih troje poziraju u prirodi, okruženi drvećem i zelenilom, nasmejani i prisni, što je dodatno naglasilo toplinu i sreću koju dele u porodičnim trenucima.

Poseban Uskrs u domu Milana Vasića

Milan Vasić sa suprugom Majom i sinom Despotom pozira u prirodi povodom godišnjice braka i prvog Uskrsa

Ovogodišnji Uskrs za poznatog glumca ima dodatnu emotivnu težinu. Milan Vasić je u 46. godini postao otac, pa je mali Despot ove godine prvi put deo vaskršnje atmosfere i porodične proslave.

Spoj godišnjice braka i prvog Uskrsa njihovog sina učinio je ovaj dan posebno važnim za celu porodicu. Emotivna objava koju je glumac podelio brzo je privukla pažnju pratilaca, a nežan porodični prizor izazvao je brojne reakcije.

Intimno venčanje na Kosovu i Metohiji

Podsetimo, Milan Vasić i njegova supruga Maja venčali su se u aprilu prošle godine, a glumac je lepe vesti tada objavio na Instagramu.

Poznato je i da je Milan od svoje izabranice stariji 18 godina, dok Maja, za razliku od njega, ne voli da bude u centru javnosti i medijske pažnje.

Njih dvoje organizovali su intimnu ceremoniju venčanja na Kosovu i Metohiji, a kasnije su tamo krstili i sina Despota. O svadbi je glumac svojevremeno govorio za "Blic".

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan, koji je potom sina Despota krstio u Gračanici.

