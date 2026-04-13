da li je preterala

Slušaj vest

Pravoslavni Uskrs obeležavaju brojna slavna lica Holivuda, te smo tako, primera radi, juče imali i javnu čestitku glumice Rite Vilson, a pridružili su joj se i drugi poznati pravoslavci. Ipak, mnoge je iznenadilo i začudilo što je izostala čestitka Kim Kardašijan, iako je to do sada praktikovala.

Umesto toga, Kardašijanka je ludovala sa svojim novim dečkom Luisom Hamiltonom na popularnom festivalu Koačela, gde su pokušali da se sakriju od radoznalih pogleda tokom nastupa Džastina Bibera.

Podsetimo, Kim Kardashian jeste hrišćanske veroispovesti, odnosno pripada Jermenskoj apostolskoj crkvi, a krstila se 2019. godine tokom posete Jermeniji, domovini svojih predaka, u katedrali Ečmijadzin. Dobila je i jermensko ime Heghine.

Zajedno sa njom, u Jermeniji su krštena i njena deca, Nort, Sejnt, Čikago i Psalm, koje je dobila u braku sa bivšim mužem Kanjeom Vestom.

Ipak, bitno je naglasiti da Jermeni iako jesu hrišćani, pripadaju monofizitima, te nisu pravoslavci kao što to mnogi misle, ali imaju mnogo zajedničkog učenja.

Takođe, jermenski Uskrs bio je ove godine kada i katolički - 5. aprila, te to objašnjava zašto je čestitka Kardašijanke izostala.

Da pojasnimo - ko su Monofiziti?

Monofiziti veruju da je Isus Hristos imao jednu prirodu (mono = jedna, physis = priroda) nakon ovaploćenja, i to božansku. Prema njima, Isusova ljudska priroda je "upijena" ili "spojena" sa božanskom, tako da je ljudska priroda izgubila svoju nezavisnost.

Pravoslavna crkva uči o dve prirode Isusa Hrista - božanskoj i ljudskoj, koje su sjedinjene u jednoj osobi, ali neizmešane, nepodeljene i neizmenjene.

Video: Kim Kardašijan oblepljena trakom