Zvezda devedesetih i gitarista benda No Doubt, Tom Dimon, otkrio je da mu je dijagnostikovan rani oblik Parkinsonove bolesti u 58. godini.

Muzičar je emotivnom objavom podelio da se već godinama u tišini bori sa ovom bolešću, koja najčešće pogađa osobe starije od 60 godina i izaziva simptome poput tremora, ukočenosti, usporenih pokreta i problema sa ravnotežom.

U videu na Instagramu ispričao je kako je nakon brojnih pregleda kod lekara i neurologa dobio dijagnozu ranog Parkinsona.

„Otišao sam kod doktora, zatim kod neurologa, uradio mnogo testova i tada su mi rekli da imam rani oblik Parkinsonove bolesti“, rekao je Dumont.

Iako je borba svakodnevna, naglasio je da bolest za sada nije uticala na njegovu sposobnost da svira gitaru.

„Dobra vest je da i dalje mogu da sviram. I dalje mogu da pravim muziku“, poručio je.

Dodao je i da je odlučio da javno govori o svom stanju kako bi podigao svest o ovoj bolesti i smanjio stigmu.

„Mislim da to pomaže ljudima da se otvore, ali i da se skrene pažnja na važnost istraživanja i prevencije“, objasnio je.

Dumont je svetsku slavu stekao zajedno sa pevačicom Gven Stefani, kao i članovima benda Tonijem Kanalom i Adrijanom Jangom, kada je No Doubt devedesetih godina osvojio publiku hitovima poput „Don’t Speak“ i „Just a Girl“, kao i albumom „Tragic Kingdom“.

Bend se razišao 2004. godine kada je Gven započela solo karijeru, ali su se članovi tokom godina više puta ponovo okupljali.

Uprkos dijagnozi, Dumont je potvrdio da će nastupiti sa bendom tokom njihove predstojeće rezidencije u Las Vegasu, gde će se svi članovi ponovo naći na sceni od 6. maja do 13. juna.

Podrška kolega nije izostala – bubnjar Adrian Young poručio mu je da ga voli i nazvao ga herojem, dok je basista Tony Kanal napisao da jedva čeka da ponovo zajedno nastupaju.