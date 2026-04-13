Pevačica Dženifer Lopez ispisala je još jedan važan trenutak u karijeri, po prvi put je nastupila na Koačela festivalu.

Na bini u Indiju, u Kaliforniji, pojavila se kao specijalna gošća Dejvida Gete tokom njegovog seta, gde su zajedno premijerno izveli novu pesmu „Save Me Tonight“. Publika je bila potpuno zatečena kada je Geta najavio „posebnu gošću“, a zatim se Lopez pojavila u upečatljivom scenskom izdanju i započela nastup.

Pre samog izlaska na binu, DJ je dodatno zagrejao atmosferu miksujući njen hit „Waiting for Tonight“, dok su se na ekranima smenjivale njene fotografije što je bio jasan znak da sledi veliko iznenađenje.

Lopez je kasnije na društvenim mrežama podelila utiske sa večeri, nazvavši ovaj trenutak jednim od najposebnijih u karijeri.

Ovaj nastup dolazi ubrzo nakon što je završila svoju tromesečnu rezidenciju u Las Vegasu, gde je nastupala u dvorani The Colosseum at Caesars Palace. Turneja je završena krajem marta, a Lopez je još tada isticala da se oseća slobodno i ispunjeno kao nikada ranije.

Pored muzike, pevačica se vraća i filmskim projektima uskoro će se pojaviti u novoj romantičnoj komediji „Office Romance“, čime, kako sama kaže, ulazi i u svoju „rom-com eru“.

Sve u svemu, čini se da Dženifer Lopez ne usporava – naprotiv, otvara novo, energično poglavlje svoje karijere.