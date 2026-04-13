Iz nedelje u nedelju fenomenalni takmičari pokazuju veliko znanje, ali i hrabrost u kvizu Potera. Rekordne sume u prvoj igri, hrabrost u drugoj i znanje da to potkrepi, doveli su ovonedeljne takmičare do pobede i sume od 1.405.000 dinara.

Pobednički tim činili su jedan penzioner, jedna poslastičarka iz hobija i jedan student. Možda zvuči kao početak nekog vica, ali za šale je ovog puta bio zadužen Tragač Milan Bukvić, dok su takmičari bili fokusirani samo na pobedu.

Prvi je među njima nastupio Srđan Joksimović iz Priboja, koji se sa jedanaest tačnih odgovora u prvoj igri izjednačio sa prošlonedeljnim rekorderom Milošem Karnom. Nakon tako sjajnog nastupa, Srđanovim saigračima ostalo je samo da ga jednoglasno savetuju da odabere višu sumu od 800.000.

Bez mnogo razmišljanja, on se upravo za to i opredelio, a nakon sjajnog niza tačnih odgovora tu sumu i odbranio.

Jedina dama u timu, Đurđica Pantić iz Kragujevca, prijavila se za Poteru, kako kaže, „da probije led sa omiljenim kvizom“ i u tome je definitivno uspela. Njen debitantski nastup doneo je 120.000 u prvoj igri, ali Đurđica se nije na tome zaustavila.

Pratila je hrabrost svojih kolega i odabrala borbu za viši iznos od pola miliona dinara. Da je to bila prava odluka, potvrdio je njen dalji nastup, budući da je bez greške u zajedničku kasu prenela 500.000.

Kao treći, pobedničkom timu se pridružio Sava Tasić, student iz Leskovca. Sava je u prvoj igri osvojio, a potom u drugoj i odbranio 105.000 dinara. Time je „drim tim“ kompletiran, a pred Bukvića stavljen ozbiljan izazov.

Tragač je tokom cele epizode bio veoma raspoložen za šalu i delovao poprilično rasterećeno. To je doprinelo atmosferi u studiju, ali bi se moglo reći i da ga je u presudnom trenutku dekoncentrisalo.

Tako je Milan napravio niz grešaka u finalnoj poteri, ne uspevši da stigne petnaest koraka prednosti koje su takmičari imali. Uprkos porazu, Bukvić je ostao nasmejan i raspoložen, uz srdačne čestitke i aplauz takmičarima.

