Hrvatska ove godine ide na Evrovizijus pesmom srpske pevačice Zorje Pajić.

U pitanju je numera "Andromeda" koju izvodi ženska grupa Lelek, koja je sad nakon jednog od promotivnih nastupa pred Pesmu Evrovizije, ukrstila glasove s našom Lavinom, grupom koja ove godine predstavlja Srbiju na Evroviziji.

Snimak koji je danas osvanuo na mrežama je zaradio pregršt komentara o tome koliko moćno zvuče, a kako je sve to izgledalo - i zvučalo, pogledajte u snimcima u okviru teksta.

Pevači su potom ukrstili glasove i u numeri koja predstavlja Srbiju na Pesmi Evrovizije.

Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama

Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.

U galeriji pogledajte kako je izgledao nastup benda Lavina na Pesmi za Evroviziju:

Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču. Foto: Gordan Jović, RTS

Pogled ka Evroviziji

Nakon pobede na nacionalnom izboru za predstavnika na Evroviziji, frontmen benda nije krio emocije:

"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."

Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.

