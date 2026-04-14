Britanska glumicaNiki Sanderson (42), poznata po ulogama u serijama Coronation Street i Hollyoaks, trenutno doživljava jedan od najsrećnijih perioda svog života, očekuje svoje prvo dete sa partnerom Entonijem Kvinlanom (41). I dok se ona raduje jer će postati majka, na mrežama je zbog toga suroro kritikuju.

„Neki ljudi su komentarisali da sam sebična što ću se poroditi u "ovim godinama". Entoni je rekao: "Zar ne shvataju da smo istih godina?". Očigledno, on nije sebičan", rekla je glumica za The Sun.

Niki Sanderson

Negativni komentari isključivo su usmereni na nju, dok njenom partneru ne zameraju bilo šta.

"Oboje smo u četrdesetim, ali kritike su bile usmerene samo na mene, kao ženu u priči. Kako to može biti sebično za majku, a ne i za oca?", napomenula je.

Posebno su je pogodile zlonamerne poruke u kojima su je pojedinci optuživali za potencijalne komplikacije: „Bilo je i onih koji su rekli da ću ja biti kriva ako nešto krene po zlu sa bebom i da bi trebalo da se osećam loše zbog toga. Toliko je to bolno. Zašto bi iko uopšte rekao tako nešto?".

Neki onlajn trolovi negodovali su zbog činjenice da ona i njen partner nisu u braku, što je dodatno povećalo pritisak, usmeren ka njoj.

Uprkos negativnim reakcijama, Sanderson i Kvinlan ne kriju veliku sreću i uzbuđeno iščekuju dolazak bebe. Vest o trudnoći objavili su na Božić prošle godine na Instagramu. U emotivnom videu pokazali su jelku, a kamera se zaustavila na ukrasu sa fotografijom ultrazvuka. „Srećan Božić od nas troje“, napisali su uz tu objavu.

Podsetimo,prošlog meseca su objavili i pol deteta - očekuju dečaka. „Presrećni smo što možemo reći da će to biti prelepa mala prolećna beba“, izjavio je Sanderson je za "Mirror".

