Slušaj vest

Nastup Džastina Bibera na Koačeli privukao je ogromnu pažnju, ali je mnoge je ostavio zbunjenim. Umesto da peva svoje stare hitove, pevač je s laptopa puštao spotove s Jutjuba, što je pokrenulo pitanje zašto je to učinio.

Prodaja prava kao mogući razlog

Prema pisanju Daily Maila, Džastin Biber nije smeo uživo da izvodi svoje stare pesme jer je 2022. godine prodao svoj muzički katalog i više ne poseduje prava na njih. Sada 32-godišnji pevač je u decembru 2022. prodao sva svoja izdanja objavljena pre 31. septembra 2021. kompaniji "Hipgnosis Songs Capital" za vrtoglavih 200 miliona dolara.

Ugovor je uključivao izdavačka prava za njegov celokupni katalog od 290 pesama, kao i njegov udeo u originalnim master snimcima. Iako Džastin Biber nije potvrdio da je to razlog neuobičajenog nastupa, takvo objašnjenje ima smisla.

Naime, pesme sa svojih novih albuma, "Swag" i "Swag II", koji su objavljeni nakon prodaje prava, izveo je uživo u celosti. S Jutjuba je puštao isključivo stare hitove poput "Baby", "Favorite Girl", "Beauty and a Beat" i "Never Say Never", pevajući tek uz pojedine deonice.

"Bio je bez novca"

U dokumentarcu "TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?" izvršni producent TMZ-a Harvi Levin tvrdi da je Biber "morao da proda svoj muzički katalog jer je bio bez novca". Levin je izjavio: "Razgovarao sam s više ljudi - iz Džastinovog tima priznaju da je 2022. bio na ivici… upotrebili su izraz 'finansijski slom'."

TMZ je takođe naveo da je pevačev tadašnji menadžer, Skuter Braun, savetovao Biberu da s prodajom pričeka do januara 2023. zbog "poreske olakšice", ali on navodno nije hteo da čeka. Džastin se o ovim tvrdnjama još nije oglasio, a The Tab ga je kontaktirao za komentar.

Inače, prema pisanju Rolling Stone-a, honorar Džastina Bibera za nastup na Koačeli iznosi neverovatnih 10 miliona dolara, što ga čini najplaćenijim hedlajnerom u istoriji ovog događaja.

