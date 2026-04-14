Srbiji se smeši finale Evrovizije 2026: Grupa Lavina u top 5 favorita, a evo kako se kotiraju Crna Gora i Hrvatska
Pesma Evrovizije će se ove godine održati u Beču od 12. do 16. maja, a objavljene su i prve procene kladionica za obe polufinalne večeri. Srbija, koju predstavlja grupa Lavina, prema tim prognozama ima 83 odsto šanse za ulazak u finale.
Time se Srbija u ovom trenutku drži u krugu top 5 zemalja kojima kladionice predviđaju prolaz dalje. Odmah za petama, tačnije, na 6. mestu je Hrvatska, koju ove godine predstavlja grupa Lelek, dok je Crna Gora po prognozama na 10. mestu.
U prvom polufinalu nastupa 17 država, od kojih dve (Nemačka i Italija direktno idu u finale), i to ovim redosledom:
- Moldavija
- Švedska
- Hrvatska
- Grčka
- Portugal
- Gruzija
- Italija
- Finska
- Crna Gora
- Estonija
- Izrael
- Nemačka
- Belgija
- Litvanija
- San Marino
- Poljska
- Srbija
Prema sadašnjim predviđanjima, iz prve polufinalne večeri dalje bi trebalo da prođu još i Finska, Grčka, Švedska, Izrael, Moldavija, Litvanija, Gruzija i Crna Gora. S druge strane, Poljskoj, Belgiji, Portugalu, Estoniji i San Marinu zasad se ne prognozira ulazak u finale.
Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama
Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.
Pogled ka Evroviziji
Nakon pobede na nacionalnom izboru za predstavnika na Evroviziji, frontmen benda nije krio emocije:
"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."
Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.
