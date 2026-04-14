Pesma Evrovizije će se ove godine održati u Beču od 12. do 16. maja, a objavljene su i prve procene kladionica za obe polufinalne večeri. Srbija, koju predstavlja grupa Lavina, prema tim prognozama ima 83 odsto šanse za ulazak u finale.

Time se Srbija u ovom trenutku drži u krugu top 5 zemalja kojima kladionice predviđaju prolaz dalje. Odmah za petama, tačnije, na 6. mestu je Hrvatska, koju ove godine predstavlja grupa Lelek, dok je Crna Gora po prognozama na 10. mestu.

Kladionice predviđaju Srbiji prolaz u finale Evrovizije 2026 Foto: Printscreen/ Eurovision Odds

U prvom polufinalu nastupa 17 država, od kojih dve (Nemačka i Italija direktno idu u finale), i to ovim redosledom:

Moldavija Švedska Hrvatska Grčka Portugal Gruzija Italija Finska Crna Gora Estonija Izrael Nemačka Belgija Litvanija San Marino Poljska Srbija

Prema sadašnjim predviđanjima, iz prve polufinalne večeri dalje bi trebalo da prođu još i Finska, Grčka, Švedska, Izrael, Moldavija, Litvanija, Gruzija i Crna Gora. S druge strane, Poljskoj, Belgiji, Portugalu, Estoniji i San Marinu zasad se ne prognozira ulazak u finale.

Bend iz Niša sa međunarodnim ambicijama

Bend Lavina osnovan je u Nišu 2020. godine. Prvi album pod nazivom "Odiseja" objavljen je 2022. i doneo im je veću vidljivost na domaćoj sceni. Numere na engleskom jeziku otvorile su im vrata i ka inostranoj publici. Pored Luke Aranđelovića, sastav čine Pavle Samardžić, Andrija Cvetanović, Nikola Petrović, Pavle Aranđelović i Bojan Ilić. Prepoznatljivi su po energičnim nastupima i spoju različitih muzičkih pravaca.

Metal bend iz Niša - Lavina braniće boje Srbije na takmičenju Evrovizija 2026, koje se održava u Beču.

Pogled ka Evroviziji

Nakon pobede na nacionalnom izboru za predstavnika na Evroviziji, frontmen benda nije krio emocije:

"Presrećni smo zbog pobede i prilike da predstavljamo Srbiju na Evroviziji. "Kraj mene" je pesma u koju smo uložili mnogo emocija i truda, i nadamo se da će publika širom Evrope to prepoznati."

Pred "Lavinom" je sada veliki izazov - predstavljanje Srbije na evrovizijskoj sceni, ali podrška koju imaju, kako od publike tako i od najmlađih, daje im snažan vetar u leđa.

