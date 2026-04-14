Neimenovani visoko pozicionirani izvor iz Diznija tvrdi da glumicu Blejk Lajvli u Holivudu niko ne žali jer je godinama gradila reputaciju toksične osobe koja "uvek zna najbolje". Iako se pravna bitka s Džastinom Baldonijem, kolegom iz filma "It Ends With Us" nastavlja, javni imidž nekadašnje zvezde serije "Tračara" ozbiljno je poljuljan uoči suđenja zakazanog za maj.

Optužbe za toksičnost i tešku narav

Insajder koji je navodno sarađivao s 38-godišnjom glumicom izjavio je za Daily Mail kako Lajvli nikada nije bila toliko popularna unutar industrije koliko se činilo u javnosti. "Ova tužba ju je uništila. Istina je da je imala reputaciju zahtevne osobe, jedne od onih toksičnih ljudi koji misle da su najpametniji", naveo je izvor, dodajući kako holivudski moćnici ne prolivaju suze zbog njene trenutne situacije.

Lajvli je tužila Baldonija u decembru 2024. godine, navodeći incidente seksualnog uznemiravanja i odmazde tokom snimanja filma. Baldoni je sve optužbe odlučno odbacio, te uzvratio protivtužbom teškom 400 miliona dolara, koja je u junu ipak odbačena.

Sudski epilog u maju

Nedavnom sudskom odlukom odbačene su glumičine optužbe za seksualno uznemiravanje. Sudija je presudio da se te tačke ne mogu procesuirati jer je Lajvli na projektu bila angažovana kao "nezavisni izvođač", a ne kao zaposlena. Preostale su tri tačke tužbe koje uključuju navodnu odmazdu i kršenje ugovora.

Pravni tim glumice ističe kako odbacivanje dela tužbe ne znači da optuženi nisu učinili ništa pogrešno, već je reč o pravnoj kvalifikaciji njenog statusa. S druge strane, Baldonijevi advokati izrazili su zadovoljstvo što je sud odbacio najteže optužbe nakon revizije opsežnih dokaza. Kako nagodba nije postignuta, dve strane će se suočiti na sudu 18. maja.

